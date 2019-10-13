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14 октября – День матери

14.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Мама, мамочка, мамуля – так нежно, ласково и в каждом случае по-своему неповторимо звучит самое дорогое для каждого человека слово. Не удивительно, что на многих языках мира его произношение практически одинаково, ведь мама – это самый родной человек, ближе и дороже которого нет и быть не может.

14 октября – День матери
Галина Каршакова с сыном Андреем

Среди женщин-матерей, которых в нынешнем году чествуют на районном уровне, – главный бухгалтер Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа Галина Каршакова. Несмотря на то что она уже 40 лет трудится в бухгалтерской службе учреждения образования, причем более 20 лет занимает руководящую должность, требующую огромной ответственности, вырастила и дала путевку в жизнь двум прекрасным детям – дочери Марине и сыну Андрею.

– Жизнь сложилась так, что с 30 лет я воспитывала своих детей одна. Конечно, было очень непросто, пройти пришлось через многое. Признаюсь, порой чувствую свою вину за то, что много времени уделяла работе и где-то, возможно, недодавала Марине и Андрею материнской заботы и внимания. Однако, несмотря ни на что, мои дети выросли достойными людьми, оба получили высшее образование: дочка живет и работает в Минске, Андрей трудится преподавателем в нашем колледже. Как и любая мать, я очень люблю их, поддерживаю во всех начинаниях и безмерно горжусь их успехами, – отметила Галина Михайловна.

Галина ГОРБАЧ
Марина ЛУСЕВИЧ

Фото Марины Лусевич

 
Теги: Минск
 
 
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Мама, мамочка, мамуля – так нежно, ласково и в каждом случае по-своему неповторимо звучит самое дорогое для каждого человека слово. Не удивительно, что...
 
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