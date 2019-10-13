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Долиной «Реки Богов» прошли первые туристы и оценили потенциал нового экскурсионного маршрута

14.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Долиной «Реки Богов» прошли первые туристы и оценили потенциал нового экскурсионного маршрута
Что мы, полешуки, знаем о своей малой родине, как мы ее ценим и что делаем для того, чтобы ее пропагандировать? На эти вопросы искали ответы участники презентации туристического маршрута «Долиной «Реки Богов», который знакомит с пинским Полесьем, его богатой историей, удивительной этнографией и замечательной природой.

Презентация маршрута состоялась 27 сентября, во Всемирный день туризма. Организаторами выступили председатель Пинского отделения Белорусского общественного объединения экскурсоводов и гидов-переводчиков Татьяна Хвагина и главный специалист по спорту и туризму Пинского райисполкома Юрий Кисель. Участие в презентации принимали  субъекты турбизнеса, турфирмы, экскурсоводы, журналисты, представители ФСУ «Эллада-Спорт», ГПУ «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома и другие.

– Туристическое направление многопланово и разнообразно по формам – начиная с туриста с рюкзаком за плечами и заканчивая круизными лайнерами и самолетами. Наш регион не лежит у моря. Его ценность, знаковость, специализация были определены еще в довоенное время, когда свою деятельность здесь начинало Польское краеведческое общество. Уже тогда номером один в путеводителях считалась полесская природа, а затем уже этнография и история. К сожалению, в советское время  туристическая специализация была очень узка, в основном, она затрагивала только один драматический период нашей истории, связанный с Великой Отечественной войной. На самом же деле даже на примере Пинского района можно увидеть, сколько у нас пластов и возможностей, неиспользованных резервов, потенциала, – отметила Татьяна Хвагина.

Маршрут «Долиной «Реки Богов» прошел через деревню Твердовка, Огинский канал, деревню Поречье, Центр традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся» в Мерчицах. Организаторы постарались в одном маршруте представить несколько тематических направлений. Так, например, на Огинском канале и в лесу за деревней Твердовка хорошо сохранились немецкие доты времен Первой мировой войны.


Долиной «Реки Богов» прошли первые туристы и оценили потенциал нового экскурсионного маршрута
Очень интересная история и у самого Огинского канала, который соединяет реки Ясельду и Щару, а через них – Балтийское море с Черным. Канал назван в честь Михаила Казимира Огинского, инициатора строительства. Большую часть денег на строительство выделил Матей Бутримович – пинский мечник и городской судья. Именно Бутримович выполнил всю организационную работу, приглашал специалистов, нанимал рабочих. В 19 веке по каналу курсировали пароходы, по нему сплавляли лес, благодаря чему начался активный рост прилегающих деревень и селений.


Долиной «Реки Богов» прошли первые туристы и оценили потенциал нового экскурсионного маршрута
Следующая остановка – небольшая деревня Твердовка (историческое название – Твардовка). Немногие знают, что она связана с известным родом Твардовских. Самый знаменитый его представитель Юзеф Твардовский был предпоследним ректором Виленского университета в эпоху Адама Мицкевича, Яна Чечота, Томаша Зана. Еще одна точка маршрута – деревня Поречье. Здесь тоже есть что посмотреть – красивый парк, сохранившийся дот времен Первой мировой войны и воинское захоронение этого периода, и, конечно, нельзя не вспомнить о знаменитом роде Скирмунтов, начинателей промышленности на Полесье.


Долиной «Реки Богов» прошли первые туристы и оценили потенциал нового экскурсионного маршрута
 Завершается маршрут в Мерчицах. В гостеприимном Центре традиционной культуры и быта участников ждала интереснейшая экскурсия, старинные игры, музыка и песни.

– В маршруте мы попытались соединить сразу несколько тем – во-первых, показать, сколько Полесье и его красивая природа дают нам эмоций и перспектив привлечения к нам иностранных туристов. Ведь для них каждая птичка, бабочка, зайчик, который перебежал дорогу, дарят массу впечатлений. В европейских городах хватает своих памятников, замков, сакральных объектов. Поэтому они едут к нам за спокойствием, тишиной, чистым воздухом. Во-вторых, маршрут затрагивает пласт Первой мировой войны, которая проходила и на нашей территории. Для военно-исторических клубов, любителей военно-исторической тематики это огромная находка. У нас есть что показывать и о чем рассказывать – Логишинский бой, Невельский бой, воинские кладбища, доты вдоль Огинского канала, памятник Римме Ивановой, – рассказала организатор маршрута Татьяна Хвагина.

На данный момент для популяризации этого направления не хватает продвижения, выхода на международный рынок с фильмами, путеводителями, презентациями. Но, как убедились участники экскурсии, потенциал нельзя терять. Прямо во время похода появилась идея оборудования маршрута путеводителями, указателями и рекламными щитами, где бы размещалась информация, посвященная тем или иным дотам, истории Огинского канала. Это первый необходимый шаг для развития туристической привлекательности «Долины «Реки Богов».

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора и Павла Куницкого.

 
 
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> Что мы, полешуки, знаем о своей малой родине, как мы ее ценим и что делаем для того, чтобы ее пропагандировать? На эти вопросы искали ответы участники презентации...
 
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