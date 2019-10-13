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Акция «Сохрани себе жизнь!» для школьников

14.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

После открытия сотрудники ГАИ провели для многочисленной детской публики различные конкурсы на знание Правил дорожного движения, ведь дорожная азбука, навыки и умение ориентироваться на дороге очень важная составляющая в воспитании детей. Познавательной площадкой для мальчиков и девочек стала выставка специальных средств, состоящих на вооружении службы милиции. Примерить шлем и бронежилет, а также почувствовать себя на перекрестке сотрудником ГАИ с жезлом хотел практически каждый ребенок. Интересной и занимательной частью праздника для каждого ребенка стала проверка на знание ПДД через решение непростых задач и головоломок. Примечательно, что практически все дети знакомы и дружат с Правилами дорожного движения. Но госавтоинспекторы объясняли ребятам, что мало знать Правила, их еще необходимо соблюдать. Конечно, ни одно мероприятие профилактического характера не обходится без помощников ГАИ – Юных инспекторов движения. Ребята из отряда ЮИД «Дорожный патруль» ГУО "Средняя школа 3 г. Борисова" с большим удовольствием поделились своими знаниями дорожной азбуки со сверстниками.

Тематическая площадка получилась яркой и увлекательной, и конечно же пользовалась большим спросом у ребят, каждый желал ответить на вопросы и получить в подарок фликер.

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото автора

 
 
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