14 октября 2019 года – День стандартизации под девизом «Стандарты видеотехнологий создают глобальную площадку»

Источник материала: Единство

Объекты стандартизации – продукция, нормы, требования, методы, обозначения и иное, используемое в науке, технике, промышленном и сельскохозяйственном производстве, строительстве, транспорте, культуре, здравоохранении, международной торговле.

С 14 октября 2000 года День стандартизации стал профессиональным праздником для Республики Беларусь.

Празднование Дня стандартизации каждый год посвящено определенной теме. Эта тема выбирается совместным решением представителей трех глобальных организаций: Международной организации по стандартизации, ИСО (International Organization for Standardization, ISO), Международной электротехнической комиссии, МЭК (International Electrotechnical Commission, IEС) и Международного союза электросвязи, МСЭ (International Telecommunication Union, ITU).

Каждый год праздник во всем мире проходит под определенным девизом. В 2019 г. он звучит так: «Стандарты видеотехнологий создают глобальную площадку». В своем традиционном послании руководители IEC, ISO и ITU – отмечают: «Инновации последних десятилетий привели к огромному скачку в улучшении качества видео. Видеотехнологии также стали более доступными, помогая людям во всем мире делиться своими историями посредством ярких изображений. Эти достижения стали возможными благодаря международным стандартам».

Совместная работа на основе видеотехнологий открывает возможности для более широкого взаимодействия и инноваций, независимо от отрасли. Преимущества получают все.

Средства унифицированных коммуникаций и совместной работы (UCC) повышают управляемость и эффективность совместной работы в режиме реального времени, делая всю организацию более гибкой и способной к развитию. Технологии UCC объединяют все инструменты совместной работы в едином интерфейсе управления, позволяя пользователю без труда переключаться с одного способа коммуникации на другой. Технологии UCC развивались в течение последних лет с учетом новых методов работы. А впереди нас ждет еще один большой сдвиг. Благодаря ему новые средства UCC будут ориентированы не на технологии, а на людей. Ключом к этому изменению станет повсеместное использование корпоративной видеосвязи. Видео может обеспечить принципиально иные возможности взаимодействия и со временем заменит голосовую связь в качестве основного средства общения в корпоративной среде. В условиях распределенных рабочих ресурсов, когда необходима оптимизация бизнес-процессов, видео становится ключевым компонентом любой стратегии совместной работ. Те компании, которые хотят опередить конкурентов, должны понимать преимущества видеотехнологий и продолжать их широкомасштабное внедрение.

Стандартизация — ключ к повсеместному распространению видеосвязи.

Поздравляем всех, кто применяет в своей работе стандарты, занимается их разработкой и внедрением, участвует в работах по международной стандартизации!

От лица РУП «Борисовский ЦСМС» поздравляем наших ветеранов Добровольского Ф.Ф., Король Э.С., Аханову В.В., Ушаткина А.Г., Могилевец И.В., Кондратович Т.В., Мищенко Т.А., Радько Т.А., Бондаренко Г.Я.!

Директор РУП «Борисовский ЦСМС» Солдатенко О.М.