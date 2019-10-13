В Минске от гриппа планируют привить почти 800 тысяч человек

Источник материала: Tut.by

В этом году от гриппа в Минске планируют привить более 761 000 человек. Ежегодно в Беларуси около 40% жителей делают такие прививки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного эпидемиолога комитета по здравоохранению Мингорисполкома Алину Киселеву.



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С начала октября в стране началась сезонная вакцинация от гриппа, она продлится до 1 декабря. За это время планируется привить 40% населения, что позволит не допустить эпидемии гриппа.

Как рассказала главный врач 39-й столичной поликлиники Ольга Есманчик, в первую очередь работа медиков по вакцинации будет направлена на защиту людей из группы повышенного риска. Это маленькие дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, беременные женщины, пожилые люди, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями.

К группе повышенного риска также относятся медицинские работники, сотрудники служб жизнеобеспечения города, работники сферы образования и учащиеся различных ступеней образования. Данные категории граждан также могут проходить вакцинацию за счет средств из местного бюджета.

Вакцинация — это самый эффективный способ защиты от гриппа.

В Минске будут использовать вакцины как за счет бюджета — «Гриппол плюс» российского производства, так и вакцины, которые будут оплачивать предприятия или минчане из личных средств — тот же «Гриппол плюс», «Инфлювак» производства Нидерландов, «Ваксигрип» и «Ваксигрип-тетра» производства Франции. Все они зарегистрированы в Беларуси.

В текущем эпидемическом сезоне будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Два из них новые, иммунитет к которым у населения не сформирован: A /Brisbane/ 02/2018 (H1N1) pdm09-подобный вирус, A /Kansas/14/2017 (H3N2) подобный вирус и аналогичный прошлогоднему B/Colorado/06/2017 подобный вирус (B/Victoria/2/87 lineage).