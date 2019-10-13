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Из дома-интерната в Столбцах в больничной одежде пропал 56-летний постоялец
14.10.2019 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция ищет 56-летнего Владимира Сасима, который 13 октября ушел из дома-интерната в Столбцах в неизвестном направлении. Об этом
Мужчина — уроженец деревни Квачи (Несвижский район). В минувшее воскресенье, 13 октября, он в 17.00 вышел из «Столбцовского психоневрологического дома-интерната» в больничной одежде и пропал. При себе ничего не имел.
Приметы: на вид 56 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. У мужчины есть привычка курить. Был одет: синие брюки и синяя рубашка (больничные), на ногах — черные резиновые сланцы.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить в милицию по телефонам: 8 01717 51−915, 51−480, 8029 8−403−388 или по телефону 102.
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