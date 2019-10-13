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На Гомельщине стартует месячник под названием «Человек с белой тростью»

14.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На Гомельщине стартует месячник под названием «Человек с белой тростью»

На Гомельщине с 15 октября по 15 ноября стартует месячник под названием «Человек с белой тростью», приуроченный к Международному дню белой трости, который отмечается завтра 15 октября.

Мероприятие призвано привлечь внимание широкой общественности к необходимости решения социальных проблем инвалидов по зрению, защиты их прав и интересов, повышения качества жизни незрячих и слабовидящих людей. Одна из целей месячника «Человек с белой тростью» – это возможность не только более продуктивно решать насущные проблемы инвалидов по зрению, но и в первую очередь менять представления людей о том, как живет в современном мире незрячий человек и каких успехов он может добиться.

На протяжении месяца Гомельской областной организацией ОО «БелТИЗ» запланированы различные мероприятия. Среди них – круглые столы, семинары, тренинги,встречи и заседании с участием представителей городских властей, социальной защиты по вопросам создания безбарьерной среды с учетом комплексного подхода к объектам в соответствии с современными стандартами.

Продолжится работа над реализацией проектов: «Ежедневный независимый безбарьерный доступ к информации для незрячих в Беларуси- Webboх. Больше свободы: навигационные системы для людей с инвалидностью «Крокі на Гукі»».
На средину ноября запланирована премьера спектакля — «Про Федора-Стрельца» по пьесе Леонида Филатова. В этом спектакле вместе с актёрами Тим Театр будут задействованы незрячие люди.

Закроется месячник Республиканской адвокационной компаний ОО «БелТИЗ». Задача Республиканской адвокационной компании- донести до строительных и проектных организаций, комунально-бытовых предприятий, сферы обслуживания, ТЦСОН, систем образования и здравоохранения, других заинтересованных лиц как формирует доступная среда для людей с инвалидностью по зрению- это первое направление, а второе направление — правила успешной коммуникации с незрячими и слабовидящими людьми.

В мероприятии примут участие также городские власти, руководство ЦП ОО «БелТИЗ» и представители Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Гомельская областная организация общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»

 
 
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На Гомельщине с 15 октября по 15 ноября стартует месячник под названием "Человек с белой тростью", приуроченный к Международному дню белой трости,...
 
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