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В Гомеле пассажир ударил кулаком в лицо женщину-таксистку
14.10.2019 12:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле средь бела дня мужчина напал на водителя такси. Подробности
Инцидент произошел днем 13 октября. 47-летняя женщина, водитель такси, приняла заказ от пассажира. Мужчина был пьян и начал приставать к водителю. Женщина остановила авто возле гипермаркета на улице Лазурной, в это время пассажир схватил ее за шею и ударил кулаком в лицо. Водитель смогла вырваться и выскочить из салона автомобиля, а нападавший скрылся. Таксистка тут же вызвала милицию.
Через некоторое время во дворах оперативники задержали подозреваемого в нападении. Им оказался 46-летний житель Гомеля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Женщина остановила авто возле гипермаркета по улице Лазурной, в это время пассажир схватил ее за шею и ударил кулаком в лицо.
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