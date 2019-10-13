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В Гомеле пассажир ударил кулаком в лицо женщину-таксистку

14.10.2019 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле средь бела дня мужчина напал на водителя такси. Подробности сообщили в УВД гомельского облисполкома.

Инцидент произошел днем 13 октября. 47-летняя женщина, водитель такси, приняла заказ от пассажира. Мужчина был пьян и начал приставать к водителю. Женщина остановила авто возле гипермаркета на улице Лазурной, в это время пассажир схватил ее за шею и ударил кулаком в лицо. Водитель смогла вырваться и выскочить из салона автомобиля, а нападавший скрылся. Таксистка тут же вызвала милицию.

Через некоторое время во дворах оперативники задержали подозреваемого в нападении. Им оказался 46-летний житель Гомеля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

 
Теги: Гомель
 
 
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Женщина остановила авто возле гипермаркета по улице Лазурной, в это время пассажир схватил ее за шею и ударил кулаком в лицо.
 
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