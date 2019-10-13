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В Пинске полуобнаженная девушка отхлестала охранника ночного клуба бюстгальтером: он ее не пускал
14.10.2019 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пинском ресторан-клубе «Франт» обнаженная по пояс женщина повздорила с охранником. Видео инцидента появилось в паблике
В подписи к ролику указано, что женщина нанесла несколько ударов бюстгальтером охраннику клуба, который не пускал ее в танцевальный зал.
Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, рассказали TUT.BY в администрации заведения:
— Женщина пыталась пройти в клуб в несоответствующей одежде. Она была в спортивной байке. Она, предположительно, была не совсем трезва, и когда ей сказали, что ее не пропустят, она разделась и била охранника бюстгальтером. Когда мы сказали, что вызовем милицию, она собрала вещи и ушла.
В администрации клуба сообщили, что в милицию они не обращались.
Видео:
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Женщина нанесла несколько ударов бюстгальтером охраннику клуба, который не пускал ее в танцевальный зал.
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