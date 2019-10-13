В Пинске полуобнаженная девушка отхлестала охранника ночного клуба бюстгальтером: он ее не пускал

Источник материала: Tut.by

В пинском ресторан-клубе «Франт» обнаженная по пояс женщина повздорила с охранником. Видео инцидента появилось в паблике «Это Пинск» .



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В подписи к ролику указано, что женщина нанесла несколько ударов бюстгальтером охраннику клуба, который не пускал ее в танцевальный зал.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, рассказали TUT.BY в администрации заведения:

— Женщина пыталась пройти в клуб в несоответствующей одежде. Она была в спортивной байке. Она, предположительно, была не совсем трезва, и когда ей сказали, что ее не пропустят, она разделась и била охранника бюстгальтером. Когда мы сказали, что вызовем милицию, она собрала вещи и ушла.

В администрации клуба сообщили, что в милицию они не обращались.

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