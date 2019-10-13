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В Пинске вчера был побит температурный рекорд дня
14.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сегодня в Беларуси ожидаются еще более высокие температуры: днем воздух прогреется до плюс 18-23 градусов. Будет преимущественно без осадков. В начале этой недели в стране будет не по сезону тепло и температурные показатели превысят климатическую норму.
По информации
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