В Пинске вчера был побит температурный рекорд дня

Источник материала: Полесская правда



Температурные рекорды побиты 13 октября в четырех городах Брестской области, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Вчера на территории Беларуси удерживалась очень теплая погода, особенно по югу страны. Среднесуточная температура воздуха была 11-16 градусов тепла, что на 4-8 градусов выше климатической нормы. Теплее всего было в Брестской области. Самая высокая температура была зафиксирована в Пинске — плюс 22,6 градуса, что является максимумом для этого города за всю историю метеонаблюдений. Температурные рекорды дня также были побиты еще на трех метеостанциях Брестской области: в Высоком (плюс 21,2 градуса), Пружанах (плюс 20,9), Ганцевичах (плюс 20,5)», — сказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси ожидаются еще более высокие температуры: днем воздух прогреется до плюс 18-23 градусов. Будет преимущественно без осадков. В начале этой недели в стране будет не по сезону тепло и температурные показатели превысят климатическую норму.