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Земной поклон вам и слова благодарности за ваш неустанный труд и безграничное терпение
14.10.2019 — Новости Общества | Герой працы
Источник материала: Герой працы
От всей души поздравляю вас с Днём матери – самым тёплым, домашним, душевным, семейным праздником!
Мама – самый дорогой человек для каждого из нас, с первых минут жизни наш мудрый наставник, советник и преданный друг. Нет чувств светлее, крепче и надёжнее, чем материнские любовь и вера, которые вселяют ощущение надёжной защиты, являются для нас поддержкой в любом возрасте, помогают справляться с трудностями и добиваться успехов.
Земной поклон вам и слова благодарности за ваш неустанный труд и безграничное терпение. Здоровья, семейного счастья, вечной молодости и неувядающей красоты. Будьте любимы, хранимы и счастливы!
Виктор МИРОШ,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
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Дорогие жительницы Шумилинского района! Милые женщины! От всей души поздравляю вас с Днём матери – самым тёплым, домашним, душевным, семейным праздником! Мама –...
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