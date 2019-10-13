Источник материала: Герой працы



Дорогие жительницы Шумилинского района! Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с Днём матери – самым тёплым, домашним, душевным, семейным праздником!

Мама – самый дорогой человек для каждого из нас, с первых минут жизни наш мудрый наставник, советник и преданный друг. Нет чувств светлее, крепче и надёжнее, чем материнские любовь и вера, которые вселяют ощущение надёжной защиты, являются для нас поддержкой в любом возрасте, помогают справляться с трудностями и добиваться успехов.

Земной поклон вам и слова благодарности за ваш неустанный труд и безграничное терпение. Здоровья, семейного счастья, вечной молодости и неувядающей красоты. Будьте любимы, хранимы и счастливы!

Виктор МИРОШ,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.