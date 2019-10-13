Лукашенко займется проблемами цифровой трансформации страны

Александр Лукашенко обсудил с чиновниками 14 октября вопросы развития Беларуси в цифровой сфере и пообщалось провести в ближайшее время крупное совещание на тему проблем в цифровой сфере.

Лукашенко поднял тему цифрового правительства, подготовки кадров «новой формации» в данной сфере и возможное открытие «хайтек-университета».

Участниками дискуссии стали руководители правительства, Администрации президента, представители государственных органов, ведущих учебных заведений, IT-сектора, Парка высоких технологий. Президенту были внесены предложения, которые должны способствовать развитию цифровой отрасли. Один из вынесенных на рассмотрение президента вопросов - создание в стране отдельного учебного заведения для обучения IT-специалистов. Лукашенко отметил, что данная сфера является для государства одной из приоритетных.

Президент также пообещал провести большое совещание по теме развития сферы информационных технологий в Беларуси и проблемам цифровой трансформации страны.

«Я уже как-то намекал нашим "цифровикам", что рассуждая на тему, далекую от понимания нашим населением (процентов 90-95 вообще не понимают, что это такое), мы просто запугиваем его, не разъясняя, что же такое цифровизация, что это за чудо такое, откуда оно взялось. Другая тенденция - все большее и большее количество продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний или занимающихся цифровыми и IT-технологиями. Но я намекнул на то, что землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения и прочее - это останется еще надолго, если не навсегда. Хотя "цифра" пронизывает все отрасли, и эти в том числе. От этого мы не уходим и уходить не собираемся», - заявил Лукашенко.