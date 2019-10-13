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Под Калинковичами нашли черного аиста с подбитым крылом. Теперь он будет жить в зоопарке
14.10.2019 12:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Калинковичском районе спасли раненого черного аиста. Редкую птицу, занесенную в Красную книгу, отправили на передержку в зоопарк.
Черного аиста с перебитым крылом обнаружили в Великих Автюках работники, занимающиеся ремонтом нефтепровода,
Птицу передали на передержку в Жлобинский зоопарк. Там аист будет жить, пока не окрепнет.
В зоопарке рассказали, что у новосела хороший аппетит и он уже освоился на новом месте.
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В Калинковичском районе спасли раненого черного аиста. Редкую птицу, занесенную в Красную книгу, отправили на передержку в зоопарк.
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