﻿ Под Калинковичами нашли черного аиста с подбитым крылом. Теперь он будет жить в зоопарке. 21.by
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Под Калинковичами нашли черного аиста с подбитым крылом. Теперь он будет жить в зоопарке

14.10.2019 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Калинковичском районе спасли раненого черного аиста. Редкую птицу, занесенную в Красную книгу, отправили на передержку в зоопарк.


Фото: Жлобинский зоопарк

Черного аиста с перебитым крылом обнаружили в Великих Автюках работники, занимающиеся ремонтом нефтепровода, сообщает газета «Калинкавiцкiя навiны».

Птицу передали на передержку в Жлобинский зоопарк. Там аист будет жить, пока не окрепнет.

В зоопарке рассказали, что у новосела хороший аппетит и он уже освоился на новом месте.

 
 
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В Калинковичском районе спасли раненого черного аиста. Редкую птицу, занесенную в Красную книгу, отправили на передержку в зоопарк.
 
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