Под Калинковичами нашли черного аиста с подбитым крылом. Теперь он будет жить в зоопарке

Источник материала: Tut.by

В Калинковичском районе спасли раненого черного аиста. Редкую птицу, занесенную в Красную книгу, отправили на передержку в зоопарк.



Фото: Жлобинский зоопарк

Черного аиста с перебитым крылом обнаружили в Великих Автюках работники, занимающиеся ремонтом нефтепровода, сообщает газета «Калинкавiцкiя навiны».

Птицу передали на передержку в Жлобинский зоопарк. Там аист будет жить, пока не окрепнет.

В зоопарке рассказали, что у новосела хороший аппетит и он уже освоился на новом месте.