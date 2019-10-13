Сегодня Покров. По этому дню в народе определяли, какой будет зима

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 14 октября, Покров Пресвятой Богородицы. В этот день верующие обращаются к Божией Матери с молитвами о защите близких и родных, городов и стран. По этому дню в народе определяли, какой будет погода зимой.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В народном сознании название этого дня связано со снегом, который накрывает землю и защищает ее от холода. В прежние времена с этого дня девушки начинали ходить друг к другу в гости на вечерние посиделки. Кроме того, Покров считался началом свадебной поры, говорится на сайте Свято-Елисаветинского монастыря .

История праздника связана с чудесным происшествием начала X века. В 910 году Константинополь, столица Византийской империи, подвергся жестокой осаде варваров. Враги вплотную подошли к городским стенам и уже готовились ворваться внутрь, чтобы разрушить город. В это время все жители собрались в главном городском храме (где хранилась реликвия — риза Богородицы) и соборно молились о спасении. По преданию Богородица явилась молящимся и по необъяснимой причине войска врагов в скором времени отступили. Константинополь был спасен.

Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская говорит, что во все времена считалось, что Покров маркирует погоду на зиму. Говорили так: «Які Пакроў, такой будзе і зіма, аж да самай вясны».

— А сегодня день — просто сказочный! Говорят, что если на Покров нет снега, то его не будет и на Рождество. И здесь нет ничего удивительно, потому что я помню год, когда на клумбе около памятника Якубу Коласу в Минске на Новый год цвели анютины глазки, — рассказывает фольклорист.

В народе говорили, что если на Покров нет снега, то его не будет еще две недели. А если ветер юго-западный, как сегодня, то зима будет малоснежная и мягкая, не будет сильных морозов.