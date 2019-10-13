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Минчанка отправится в колонию на 2,5 года за то, что сдавала и продавала несуществующие квартиры
14.10.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичный суд приговорил женщину к 2,5 года лишения свободы по обвинению в мошенничестве,
Летом следователи
По версии следствия, на протяжении 2019-го минчанка копировала реальные объявления о сдаче квартир в аренду и размещала в Сети со своими контактами. На просьбу увидеть квартиру говорила, что сейчас там живут другие люди и надо подождать. Тем временем брала предоплату у заинтересовавшихся и пропадала.
Как указано в приговоре, с арендой женщина обманула на почти 2600 рублей. Еще 406 получила как аванс от мужчины, который откликнулся на объявление о продаже квартиры за 50 тысяч долларов.
При этом фигурантка находилась в крайне неблагополучном финансовом положении и являлась неплатежеспособной, а принятые на себя обязательства исполнять не собиралась.
На основании ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 14 и ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса и с учетом неотбытой части ранее назначенного наказания женщину приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Но срок сразу же сократили на год из-за закона об амнистии.
Женщину обязали вернуть потерпевшим 2450 рублей.
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Причем она уже была судима за мошенничество, но это ее не остановило.
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