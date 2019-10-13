Минчанка отправится в колонию на 2,5 года за то, что сдавала и продавала несуществующие квартиры

Источник материала: Tut.by

Столичный суд приговорил женщину к 2,5 года лишения свободы по обвинению в мошенничестве, сообщает пресс-служба суда. Та размещала объявления о сдаче или продаже квартиры, брала деньги у людей — и пропадала.



Снимок из архива. Фото: Антон Мартысевич, TUT.BY

Летом следователи искали пострадавших от действий 28-летней жительницы Минска. К тому моменту в биографии подозреваемой уже была судимость за мошенничество: 7 человек были обмануты из-за желания купить постельное белье или снять квартиру, и за это суд наказал фигурантку 4 годами ограничения свободы. Но этим, как оказалось, она не ограничилась.

По версии следствия, на протяжении 2019-го минчанка копировала реальные объявления о сдаче квартир в аренду и размещала в Сети со своими контактами. На просьбу увидеть квартиру говорила, что сейчас там живут другие люди и надо подождать. Тем временем брала предоплату у заинтересовавшихся и пропадала.

Как указано в приговоре, с арендой женщина обманула на почти 2600 рублей. Еще 406 получила как аванс от мужчины, который откликнулся на объявление о продаже квартиры за 50 тысяч долларов.

При этом фигурантка находилась в крайне неблагополучном финансовом положении и являлась неплатежеспособной, а принятые на себя обязательства исполнять не собиралась.

На основании ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 14 и ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса и с учетом неотбытой части ранее назначенного наказания женщину приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Но срок сразу же сократили на год из-за закона об амнистии.

Женщину обязали вернуть потерпевшим 2450 рублей.