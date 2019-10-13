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Тепло. Температурный фон на этой неделе будет на 4−7°С выше нормы

14.10.2019 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Беларуси ожидается теплая, преимущественно без осадков погода, лишь в середине недели малоактивные атмосферные фронты, которые будут смещаться через территорию страны, вызовут местами кратковременные дожди. Температурный фон на этой неделе будет удерживаться на 4−7°С выше климатической нормы. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

15 октября, во вторник, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7…13°С, максимальная температура днем составит от +12°С по северу до +23°С по югу страны.

16 октября, в среду, преимущественно без осадков, лишь по северо-западу страны малоактивный атмосферный фронт принесет в отдельные районы небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит от +5°С по северо-востоку до +12°С по западу, максимальная температура днем — +14…21°С, по югу страны воздух прогреется до +23°С.

17 октября, в четверг, под влиянием малоактивного атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +6…12°С, максимальная температура днем в основном +12…18°С, по югу — +19…21°С.

18 октября, в пятницу, местами по северной половине страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +6…12°С, максимальная днем — +11…17°С, по югу — +18…20°С.

В выходные дни также ожидается теплая, преимущественно без осадков погода.

19 октября, в субботу, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, максимальная температура днем +12…18°С, по югу страны — +19…21°С.

20 октября, в воскресенье, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по крайнему северо-западу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, максимальная днем — +13…19°С, по югу — +20…22°С.

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На этой неделе в Беларуси ожидается теплая, преимущественно без осадков погода, лишь в середине недели малоактивные атмосферные фронты, которые будут смещаться...
 
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