ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Если б я был мэром». Сергей из Витебска знает, как модернизировать городской транспорт

14.10.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Прием заявок на наш Витебска? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">конкурс «Если б я был мэром» продолжается — остался последний день! Наш следующий «претендент на кресло градоначальника» — витеблянин Сергей Папков. Он предлагает транспортникам пустить в городе электробусы, коммунальникам — почаще советоваться с жильцами, а горожанам — освоить новомодный шеринг.


Электробус в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Меня зовут Сергей Папков, мне 33 года, я родился и вырос в Витебске, — рассказывает о себе конкурсант. — Для начала замечу, что необязательно быть мэром, чтобы решать проблемы. Нужно просто проявить инициативу и стучать в нужную дверь. Это может быть электронная петиция, прямая линия, обращение к депутату либо местные инстанции.

Пустить в Витебске электробусы

Первый в Беларуси трамвай пустили в Витебске, и произошло это в 1898 году. Система горэлектротранспорта начала свой отсчет. Однако на смену старому приходит новое — электробусы.

Переход на них позволит расширить проезжую часть (этого так не хватает, например, на улице Гагарина) и убрать неудобные для каждого автовладельца пересечения с трамвайными путями. А еще в городе будет меньше шума.

Конечно, переход на электробусы — дорогостоящий и долгосрочный. И я не говорю, что трамвай из Витебска нужно убрать в одночасье. Но необходимо параллельно работать и над идеей электробуса.

При ремонте домов советоваться с жильцами

При проведении капремонтов домов за счет отчислений жильцов необходимо согласовывать с ними проект. Поясню почему.

Например: по проекту идет отделка и покраска входа в подъезд, но никто из коммунальников не знает, что козырек протекает, и их работа через год-два будет коту под хвост. А жильцы смогут предупредить об этом. Или установка бордюра и асфальтирование отмостки вокруг дома — дело важное, но вот у жильцов есть иное предложение: нужно в первую очередь заменить дырявые трубы в подвале.

Учитывая, что денег мало и на 100% выполнить ремонт не получится, нужно выбирать более актуальные проблемы.


Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обустроить детские площадки в частном секторе

При строительстве многоэтажек предусматривают детские площадки, они есть почти в каждом дворе. А в городском частном секторе, по мнению чиновников, видимо, проживают одни старушки, раз этому вопросу не уделяют внимания.

На самом деле в городе много индивидуальной застройки, где проживает большое количество молодых семей с детьми. И они тоже хотят играть на улице.

Недавно обустроили хороший детский городок в поселке Кировский. Хотелось бы, чтобы такие площадки появились и у других ребятишек из частного сектора в Витебске.

Сделать более удобным проезд из Витебска в Верховье

Неподалеку от Верховья находится Витебская бройлерная птицефабрика. На предприятии трудится много горожан. Да, фабрика сама подвозит работников, из микрорайона Тирасполь через весь город ходит автобус № 26а. Однако добраться, например, с улицы Ленинградской в Верховье — большая проблема.

Предлагаю пустить автобус № 26а по кругу, в прямом и противоположном направлении. Тем самым закроется еще и направление поселка Лужесно. А маршрут автобуса № 35 можно сократить до конечной по улице Ленинградской. Либо пустить маршрутку из Тирасполя через Верховье хотя бы до поселка Руба.

Построить кольцевую с севера Витебска и убрать очереди на железнодорожном переезде в Мишково

Существует большая необходимость в строительстве кольцевой дороги вокруг Витебска с северной стороны. Сейчас всю транспортную нагрузку взял на себя поселок Мишково. Нужно разгрузить эту окраину города от транзитных авто.

Железнодорожный переезд возле магазина «Ома» в Мишково — вообще отдельная тема. Здесь осуществляется сцепка грузовых составов, а еще это основное направление поездов на Санкт-Петербург и Мурманск.

Поезда проходят быстро, и неудобств не доставляют. Но вот при сборке составов тепловоз передвигается с малой скоростью. Как результат — километровые очереди перед переездом с двух сторон.

Предлагаю простое решение проблемы. Нужно поставить возле переезда диспетчерский пункт. И пусть диспетчер, а не автоматика, отключает светофор в момент, когда движение транспорта безопасно.


Дом с подземным паркингом. Фото: ИА «Могилевские ведомости»

Делиться велосипедами, делать подземные паркинги, наносить на дома большие аншлаги

Хорошо бы, если бы в Витебске прижился шеринг велосипедов и электросамокатов.

Шеринг — это совместного пользование товарами или услугами. Суть в том, что необязательно покупать какую-то вещь на всю жизнь. Чтобы ее получить, нужно заплатить только за время, которое ты ею пользуешься, потом вернуть, и ее возьмет другой человек. Или если ты уже что-то купил, можешь на время дать человеку, которому это нужно.

А при строительстве новых домов стоит предусматривать подземный паркинг. Это расширит придомовую территорию для деревьев и детских площадок. Будет удобнее и транспорту коммунальных и аварийных служб. Учитывая большую плотность застройки и высокую этажность в новых микрорайонах, проблема парковки очень актуальна.

На каждый дом — со стороны главной улицы или заезда во двор — давайте установим большие аншлаги с адресами. Хорошо, если они будут с подсветкой. Это сократит время поиска нужного адреса МЧС, скорой помощи, такси и т.д. Ведь иногда минуты решают все.

Размещать контакты депутатов на подъездах

У простых горожан всегда возникает много вопросов, для решения которых они часто не знают, куда обратиться. А ведь есть депутаты, которых горожане и выбрали, чтобы те устраняли важные проблемы.

Однако где найти этих депутатов, хорошо, если знает каждый десятый горожанин. Предложение такое: вместе с номерами аварийных служб размещать на подъездах домов и стендах предприятий адреса и телефоны представителей исполнительной и законодательной власти, куда можно обратиться за помощью.

А еще хочется, чтобы городские чиновники стали более активными в соцсетях. Создайте в них страницы городской и районных администраций. Это позволит оперативно принимать обращения, реагировать на проблемы, рассказывать о выполненной работе.

До 15 октября присылайте свои работы на конкурс «Если б я был мэром» в виде документа в формате doc или docx на электронный адрес: matveeva@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

Дерзайте! Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY: +375 17 239−57−05.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш следующий «претендент на кресло мэра» - витеблянин Сергей Папков, который предлагает транспортникам пустить в городе электробусы, коммунальникам -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко займется проблемами цифровой трансформации страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика