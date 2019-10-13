«Если б я был мэром». Сергей из Витебска знает, как модернизировать городской транспорт

Источник материала: Tut.by

Прием заявок на наш Витебска? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">конкурс «Если б я был мэром» продолжается — остался последний день! Наш следующий «претендент на кресло градоначальника» — витеблянин Сергей Папков. Он предлагает транспортникам пустить в городе электробусы, коммунальникам — почаще советоваться с жильцами, а горожанам — освоить новомодный шеринг.



Электробус в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Меня зовут Сергей Папков, мне 33 года, я родился и вырос в Витебске, — рассказывает о себе конкурсант. — Для начала замечу, что необязательно быть мэром, чтобы решать проблемы. Нужно просто проявить инициативу и стучать в нужную дверь. Это может быть электронная петиция, прямая линия, обращение к депутату либо местные инстанции.

Пустить в Витебске электробусы

Первый в Беларуси трамвай пустили в Витебске, и произошло это в 1898 году. Система горэлектротранспорта начала свой отсчет. Однако на смену старому приходит новое — электробусы.

Переход на них позволит расширить проезжую часть (этого так не хватает, например, на улице Гагарина) и убрать неудобные для каждого автовладельца пересечения с трамвайными путями. А еще в городе будет меньше шума.

Конечно, переход на электробусы — дорогостоящий и долгосрочный. И я не говорю, что трамвай из Витебска нужно убрать в одночасье. Но необходимо параллельно работать и над идеей электробуса.

При ремонте домов советоваться с жильцами

При проведении капремонтов домов за счет отчислений жильцов необходимо согласовывать с ними проект. Поясню почему.

Например: по проекту идет отделка и покраска входа в подъезд, но никто из коммунальников не знает, что козырек протекает, и их работа через год-два будет коту под хвост. А жильцы смогут предупредить об этом. Или установка бордюра и асфальтирование отмостки вокруг дома — дело важное, но вот у жильцов есть иное предложение: нужно в первую очередь заменить дырявые трубы в подвале.

Учитывая, что денег мало и на 100% выполнить ремонт не получится, нужно выбирать более актуальные проблемы.



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обустроить детские площадки в частном секторе

При строительстве многоэтажек предусматривают детские площадки, они есть почти в каждом дворе. А в городском частном секторе, по мнению чиновников, видимо, проживают одни старушки, раз этому вопросу не уделяют внимания.

На самом деле в городе много индивидуальной застройки, где проживает большое количество молодых семей с детьми. И они тоже хотят играть на улице.

Недавно обустроили хороший детский городок в поселке Кировский. Хотелось бы, чтобы такие площадки появились и у других ребятишек из частного сектора в Витебске.

Сделать более удобным проезд из Витебска в Верховье

Неподалеку от Верховья находится Витебская бройлерная птицефабрика. На предприятии трудится много горожан. Да, фабрика сама подвозит работников, из микрорайона Тирасполь через весь город ходит автобус № 26а. Однако добраться, например, с улицы Ленинградской в Верховье — большая проблема.

Предлагаю пустить автобус № 26а по кругу, в прямом и противоположном направлении. Тем самым закроется еще и направление поселка Лужесно. А маршрут автобуса № 35 можно сократить до конечной по улице Ленинградской. Либо пустить маршрутку из Тирасполя через Верховье хотя бы до поселка Руба.

Построить кольцевую с севера Витебска и убрать очереди на железнодорожном переезде в Мишково

Существует большая необходимость в строительстве кольцевой дороги вокруг Витебска с северной стороны. Сейчас всю транспортную нагрузку взял на себя поселок Мишково. Нужно разгрузить эту окраину города от транзитных авто.

Железнодорожный переезд возле магазина «Ома» в Мишково — вообще отдельная тема. Здесь осуществляется сцепка грузовых составов, а еще это основное направление поездов на Санкт-Петербург и Мурманск.

Поезда проходят быстро, и неудобств не доставляют. Но вот при сборке составов тепловоз передвигается с малой скоростью. Как результат — километровые очереди перед переездом с двух сторон.

Предлагаю простое решение проблемы. Нужно поставить возле переезда диспетчерский пункт. И пусть диспетчер, а не автоматика, отключает светофор в момент, когда движение транспорта безопасно.



Дом с подземным паркингом. Фото: ИА «Могилевские ведомости»

Делиться велосипедами, делать подземные паркинги, наносить на дома большие аншлаги

Хорошо бы, если бы в Витебске прижился шеринг велосипедов и электросамокатов.

Шеринг — это совместного пользование товарами или услугами. Суть в том, что необязательно покупать какую-то вещь на всю жизнь. Чтобы ее получить, нужно заплатить только за время, которое ты ею пользуешься, потом вернуть, и ее возьмет другой человек. Или если ты уже что-то купил, можешь на время дать человеку, которому это нужно.

А при строительстве новых домов стоит предусматривать подземный паркинг. Это расширит придомовую территорию для деревьев и детских площадок. Будет удобнее и транспорту коммунальных и аварийных служб. Учитывая большую плотность застройки и высокую этажность в новых микрорайонах, проблема парковки очень актуальна.

На каждый дом — со стороны главной улицы или заезда во двор — давайте установим большие аншлаги с адресами. Хорошо, если они будут с подсветкой. Это сократит время поиска нужного адреса МЧС, скорой помощи, такси и т.д. Ведь иногда минуты решают все.

Размещать контакты депутатов на подъездах

У простых горожан всегда возникает много вопросов, для решения которых они часто не знают, куда обратиться. А ведь есть депутаты, которых горожане и выбрали, чтобы те устраняли важные проблемы.

Однако где найти этих депутатов, хорошо, если знает каждый десятый горожанин. Предложение такое: вместе с номерами аварийных служб размещать на подъездах домов и стендах предприятий адреса и телефоны представителей исполнительной и законодательной власти, куда можно обратиться за помощью.

А еще хочется, чтобы городские чиновники стали более активными в соцсетях. Создайте в них страницы городской и районных администраций. Это позволит оперативно принимать обращения, реагировать на проблемы, рассказывать о выполненной работе.

До 15 октября присылайте свои работы на конкурс «Если б я был мэром» в виде документа в формате doc или docx на электронный адрес: matveeva@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром». Подробные правила конкурса смотрите по ссылке . Дерзайте! Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY: +375 17 239−57−05.

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