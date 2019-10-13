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«Если б я был мэром». Сергей из Витебска знает, как модернизировать городской транспорт
14.10.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прием заявок на наш Витебска? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">конкурс «Если б я был мэром» продолжается — остался последний день! Наш следующий «претендент на кресло градоначальника» — витеблянин Сергей Папков. Он предлагает транспортникам пустить в городе электробусы, коммунальникам — почаще советоваться с жильцами, а горожанам — освоить новомодный шеринг.
— Меня зовут Сергей Папков, мне 33 года, я родился и вырос в Витебске, — рассказывает о себе конкурсант. — Для начала замечу, что необязательно быть мэром, чтобы решать проблемы. Нужно просто проявить инициативу и стучать в нужную дверь. Это может быть электронная петиция, прямая линия, обращение к депутату либо местные инстанции.
Пустить в Витебске электробусы
Переход на них позволит расширить проезжую часть (этого так не хватает, например, на улице Гагарина) и убрать неудобные для каждого автовладельца пересечения с трамвайными путями. А еще в городе будет меньше шума.
Конечно, переход на электробусы — дорогостоящий и долгосрочный. И я не говорю, что трамвай из Витебска нужно убрать в одночасье. Но необходимо параллельно работать и над идеей электробуса.
При ремонте домов советоваться с жильцами
При проведении капремонтов домов за счет отчислений жильцов необходимо согласовывать с ними проект. Поясню почему.
Например: по проекту идет отделка и покраска входа в подъезд, но никто из коммунальников не знает, что козырек протекает, и их работа через год-два будет коту под хвост. А жильцы смогут предупредить об этом. Или установка бордюра и асфальтирование отмостки вокруг дома — дело важное, но вот у жильцов есть иное предложение: нужно в первую очередь заменить дырявые трубы в подвале.
Учитывая, что денег мало и на 100% выполнить ремонт не получится, нужно выбирать более актуальные проблемы.
Обустроить детские площадки в частном секторе
При строительстве многоэтажек предусматривают детские площадки, они есть почти в каждом дворе. А в городском частном секторе, по мнению чиновников, видимо, проживают одни старушки, раз этому вопросу не уделяют внимания.
На самом деле в городе много индивидуальной застройки, где проживает большое количество молодых семей с детьми. И они тоже хотят играть на улице.
Недавно обустроили хороший детский городок в поселке Кировский. Хотелось бы, чтобы такие площадки появились и у других ребятишек из частного сектора в Витебске.
Сделать более удобным проезд из Витебска в Верховье
Неподалеку от Верховья находится Витебская бройлерная птицефабрика. На предприятии трудится много горожан. Да, фабрика сама подвозит работников, из микрорайона Тирасполь через весь город ходит автобус № 26а. Однако добраться, например, с улицы Ленинградской в Верховье — большая проблема.
Предлагаю пустить автобус № 26а по кругу, в прямом и противоположном направлении. Тем самым закроется еще и направление поселка Лужесно. А маршрут автобуса № 35 можно сократить до конечной по улице Ленинградской. Либо пустить маршрутку из Тирасполя через Верховье хотя бы до поселка Руба.
Построить кольцевую с севера Витебска и убрать очереди на железнодорожном переезде в Мишково
Существует большая необходимость в строительстве кольцевой дороги вокруг Витебска с северной стороны. Сейчас всю транспортную нагрузку взял на себя поселок Мишково. Нужно разгрузить эту окраину города от транзитных авто.
Железнодорожный переезд возле магазина «Ома» в Мишково — вообще отдельная тема. Здесь осуществляется сцепка грузовых составов, а еще это основное направление поездов на Санкт-Петербург и Мурманск.
Поезда проходят быстро, и неудобств не доставляют. Но вот при сборке составов тепловоз передвигается с малой скоростью. Как результат — километровые очереди перед переездом с двух сторон.
Предлагаю простое решение проблемы. Нужно поставить возле переезда диспетчерский пункт. И пусть диспетчер, а не автоматика, отключает светофор в момент, когда движение транспорта безопасно.
Делиться велосипедами, делать подземные паркинги, наносить на дома большие аншлаги
Хорошо бы, если бы в Витебске прижился шеринг велосипедов и электросамокатов.
Шеринг — это совместного пользование товарами или услугами. Суть в том, что необязательно покупать какую-то вещь на всю жизнь. Чтобы ее получить, нужно заплатить только за время, которое ты ею пользуешься, потом вернуть, и ее возьмет другой человек. Или если ты уже что-то купил, можешь на время дать человеку, которому это нужно.
А при строительстве новых домов стоит предусматривать подземный паркинг. Это расширит придомовую территорию для деревьев и детских площадок. Будет удобнее и транспорту коммунальных и аварийных служб. Учитывая большую плотность застройки и высокую этажность в новых микрорайонах, проблема парковки очень актуальна.
На каждый дом — со стороны главной улицы или заезда во двор — давайте установим большие аншлаги с адресами. Хорошо, если они будут с подсветкой. Это сократит время поиска нужного адреса МЧС, скорой помощи, такси и т.д. Ведь иногда минуты решают все.
Размещать контакты депутатов на подъездах
У простых горожан всегда возникает много вопросов, для решения которых они часто не знают, куда обратиться. А ведь есть депутаты, которых горожане и выбрали, чтобы те устраняли важные проблемы.
Однако где найти этих депутатов, хорошо, если знает каждый десятый горожанин. Предложение такое: вместе с номерами аварийных служб размещать на подъездах домов и стендах предприятий адреса и телефоны представителей исполнительной и законодательной власти, куда можно обратиться за помощью.
А еще хочется, чтобы городские чиновники стали более активными в соцсетях. Создайте в них страницы городской и районных администраций. Это позволит оперативно принимать обращения, реагировать на проблемы, рассказывать о выполненной работе.
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Наш следующий «претендент на кресло мэра» - витеблянин Сергей Папков, который предлагает транспортникам пустить в городе электробусы, коммунальникам -...
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