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День матери – дань уважения всем матерям

14.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В Республике Беларусь День матери отмечается с 1996 года. Этот замечательный и трогательный праздник своим приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек – это мама. Именно мама дает начало новой жизни. Мама окружает добротой, нежностью и заботой. Мама ведет малышей по длинной дороге взросления, поддерживая, наставляя на верный путь и оберегая от бед. Даже становясь взрослыми, мы ощущаем материнскую любовь, знаем, что мама всегда поймет, простит и будет любить, несмотря ни на что.

День матери – своеобразный день благодарения, день самой великой и святой миссии для тех, кто носил ребенка под сердцем и чье сердце всю жизнь потом болит за него.

«Мама» – одно из самых древних слов на земле. Оно почти одинаково звучит на языках разных народов. Сколько тепла таит слово «мама» — хранительница дома, любви, и высокой духовности. Кто может лучше понимать жизненные реалии, тоньше их воспринимать, глубже чувствовать, дальше видеть и всегда первой прийти на помощь? Мать! Потому что сердце у нее – материнское, самое доброе, открытое, гуманное, всепрощающее.

Наши милые женщины-матери не только оберегают семейный очаг, но, не жалея сил и времени, трудятся во всех сферах экономики, культуры, искусства, спорта. В годы Великой Отечественной войны 150 тыс. женщин были награждены за боевые заслуги орденами и медалями, 91 женщина удостоена высокого звания Героя Советского Союза.

Мать – это святое слово для каждого человека. Оно всегда с нами, везде и всюду сопровождает по сложной и трудной дороге жизни.

В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят любовь, добро, нежность, ласку. Спасибо вам!

Пусть каждой из вас говорят теплые слова ваши любимые дети, внуки. Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе.

В. Коновалова, врач-валеолог УЗ «Борисовская ЦРБ»

 
 
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Мать – это понятие общечеловеческое, это живая душа, ее начало и ее бесконечность…
 
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