Белорусский союз женщин в канун Дня матери чествовал многодетных женщин в Борисовском районе

Источник материала: Единство

В гости к многодетной семье Ложечник в Борисов приехали представительницы БСЖ. В семье Ложечник шесть своих детей. Все они выросли достойными людьми, создали свои семьи и уже живут отдельно. С 2001 года Вера Павловна и Василий Мартынович воспитали также 27 приемных детей. И сегодня они снова родители — воспитатели шести ребят.

Детям и матери от БСЖ были вручены теплые подарки. Во время семейного чаепития с домашней выпечкой Вера Павловна и Василий Мартынович поделились с гостями своим родительским счастьем — быть мамой и папой в большой семье, где все дети — и свои, и приемные — родные.

В Доме культуры агрогородка Старо-Борисов представительницы Белорусского союза женщин также приняли участие в чествовании сельских женщин-матерей. Почетные грамоты БСЖ вручены Вере Лутченко, Светлане Авсиевич, Валентине Лесюк и Ирине Рабицкой.

Белорусский союз женщин организовал праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы и исполнители Молодечненского дворца культуры.

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