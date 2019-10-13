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В Беларуси появится новый IT-вуз

14.10.2019 14:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о создании IT-вуза в Беларуси на совещании по развитию цифровой сферы. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

На совещании зашла речь о подготовке специалистов новейшей формации. В целом потребности в кадрах наша система образования обеспечивает, но для выхода на новый уровень сегодня нужны принципиально другие подходы. 

Президент поддержал идею создания в Беларуси IT-вуза. По словам первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, это предложение не только IT-сообщества, но и ведущих высших учебных заведений страны – БГУ и БГУИР.

Планируется, что в ближайшее время на рассмотрение президента внесут соответствующий проект нормативного правового акта, который будет регулировать деятельность IT-вуза. Учредителями станут ПВТ, его резиденты, БГУ и БГУИР. Открыть учреждение планируют к новому учебному году. 

 
 
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Планируется, что в ближайшее время на рассмотрение президента внесут соответствующий проект нормативного правового акта, который будет регулировать...
 
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