В Беларуси появится новый IT-вуз

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о создании IT-вуза в Беларуси на совещании по развитию цифровой сферы. Об этом сообщает телеканал ОНТ .

На совещании зашла речь о подготовке специалистов новейшей формации. В целом потребности в кадрах наша система образования обеспечивает, но для выхода на новый уровень сегодня нужны принципиально другие подходы.

Президент поддержал идею создания в Беларуси IT-вуза. По словам первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, это предложение не только IT-сообщества, но и ведущих высших учебных заведений страны – БГУ и БГУИР.

Планируется, что в ближайшее время на рассмотрение президента внесут соответствующий проект нормативного правового акта, который будет регулировать деятельность IT-вуза. Учредителями станут ПВТ, его резиденты, БГУ и БГУИР. Открыть учреждение планируют к новому учебному году.