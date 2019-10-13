«Передавал деньги и желал счастья». Директора центра экспертиз обвиняют во взятках в 52 тысячи долларов

Источник материала: Tut.by

Сегодня Минский городской суд, в котором проходит массовый процесс по «делу медиков» , перешел к допросу Александра Столярова, директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении. Фигурант вину признает частично, говорит, взятки всегда пересчитывал, правда, сейчас точные суммы не помнит. В суде Столяров заявил: понимал, что он должностное лицо и берет деньги прямо в кабинете, но «проявил слабость».



Александр Столяров, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении

Два месяца Минский городской суд слушает уголовное дело в отношении 20 обвиняемых. Уже допрошены практически все фигуранты, свидетели, в понедельник показания стал давать Александр Столяров, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.

По версии следствия, в качестве взяток он получил 52 650 долларов. Столяров не согласен с этой суммой и не признает все эпизоды обвинения, хотя не отрицает: деньги действительно брал. Например, тысячу долларов от бизнесмена Сергея Шакутина, 200 долларов от директора «Геол-М» Владимира Ладутько, несколько раз от 1,5 до 2 тысяч долларов от представителя компании «Лекфарм» Дмитрия Кузнецова. А вот очередного взяткодателя директора фармацевтической компании «Тишас» Сергея Шабета вообще не знает.

— Никогда его не видел, не был с ним знаком и даже просил следователя показать его фотографию, — уверяет Александр Столяров и напрочь отрицает, что получал от Шабета 200 долларов. К тому же во время допроса Шабета не смог описать кабинет Столярова, рассказать, как стоит мебель, и путался в своих словах.

Сергей Шабета уже не раз выступал в судах в качестве свидетеля. Во время процесса Людмилы Реутской он заявил: в КГБ сообщил фамилии около 30 человек по «делу медиков», которые получали взятки.

Как указано в материалах уголовного дела, первую взятку от представителя «Лекфарм» обвиняемый получил 29 апреля 2016 года.

— Я помню первую передачу денег достаточно четко, сумма была не круглая, — рассказывает в суде Александр Столяров. — Пришел Кузнецов в кабинет, достал деньги, они были в незакрытом конверте, я видел доллары. Сказал: «Вот это вам». Положил деньги на стол, я их забрал. Наверное, выразил удивление.

— В связи с чем приняли деньги? — спрашивает прокурор.

— Проявил слабость. Понимал, конечно, что я должностное лицо на рабочем месте, что это взятка. Все я понимал, — четко говорит эти слова Столяров, находясь в железной клетке. — Пересчитал деньги в столе или в барсетке. Ну, конечно, прятался. Как уже говорили тут, шифровался. Сумма была от 1,5 до 2 тысяч долларов.





По словам одного из владельцев «Лекфарма» Андрея Сенатова, суммы были выше — по три тысячи долларов. Эти деньги он давал Кузнецову, а уже тот передавал Столярову. Такое расхождение обвиняемый объясняет тем, что, возможно, до него вся сумма «просто не доносилась». Когда в 2016 году Кузнецов познакомил Сенатова и Столярова, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении был приятно удивлен.

— Сенатов меня заинтересовал своим нестандартным подходом. Он спрашивал про качество своих препаратов, жалобы. Это было необычно: многих интересуют не качество, а деньги, как продаются лекарства. Сенатов сказал: «Если не против, к вам будет заходить Кузнецов». Понимал, что мне нужно будет обратить внимание на его вопрос или просьбу, — продолжает рассказывать Столяров.

Сегодня в суде он конкретно не может назвать лекарства, которым помогал за взятки пройти скорейшую регистрацию. По версии следствия, речь идет о 50 препаратах. У Столярова другая позиция: их было гораздо меньше. В 2018 году ему передавали список и там желтым цветом выделялись препараты, на которую в первую очередь нужно было обратить внимание.

Если Александр Столяров признает очередной эпизод получения денег, произносит стандартную фразу: «Да, принимал. Сумма от 1,5 до 2 тысяч долларов». По его словам, взятки тратились на личные нужды.

— Сенатов не просто так сказал, что я не жалел своих подчиненных. Если ответы подчиненных были невнятными, мог, к сожалению, использовать ненормативную лексику. Я этого терпеть не мог, когда говорили: «Пусть документы еще полежат», — отмечает директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.

По его словам, взятки от Кузнецова он получал по стандартной схеме:

— Он приходил в кабинет, клал деньги на стол, уходя всегда говорил: «Счастья!»

В марте 2018 года, как уверяет Столяров, он прямо сказал Михаилу Кузнецову, чтобы тот прекратил ходить ему в кабинет. И тем не менее 3 и 22 марта получил очередные взятки.

— Деньги были завернуты в газету или лист А4, несколько раз пересчитал, потому что часто суммы были не круглые. (…) Говоря на жаргоне, я уже был на измене, это стало напрягать. Говорил Кузнецову: «Прекращай ко мне ходить с деньгами», — признается Столяров и не отрицает, что деньги еще дважды получал до своего задержания сотрудниками КГБ.

Наручники на Александра Столярова надели 31 мая 2018 года. Как ранее рассказывал взяткодатель Кузнецов, Столяров сам ему звонил и спрашивал, когда будут деньги.

— Не признаю ч.3 ст. 430 УК, общую сумму и что была договоренность с Кузнецовым, — добавляет обвиняемый.

— Воспринимали ли ваши подчиненные звонки от вас по поводу Лекфарма как указание? — задает вопрос гособвинитель.

— Нет. Я каждую пятницу на совещании говорил: «Пожалуйста, обращайте внимание на регистрацию белорусских лекарств. Обратите внимание на „Лекфарм“», — приводит свои слова Александр Столяров.





Напомним, 19 августа начался массовый суд по «делу медиков». Обвиняемых 20 человек, им вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). За решеткой семь фигурантов: директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, его заместитель Сергей Зинченко, начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский, генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, заместитель генерального директора Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Екатерина Шнитко, генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука и бизнесмен, директор компании «Искамед» Сергей Шакутин.

Все они обвиняются в получении взяток, кроме Шакутина. Он единственный бизнесмен под стражей. В суде выяснилось: Сергей Шакутин отказался давать показания во время предварительного расследования, он готов выступить в суде.