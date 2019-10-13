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Сотрудник фирмы украл у шефа 3900 рублей и купил билет в Грузию
14.10.2019 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице установили личность молодого человека, который украл 3900 рублей у своего работодателя. Об этом
Минчанин обратился в милицию — у него пропали 3900 рублей. Он обнаружил это, когда нужно было рассчитаться за компьютеры, которые доставили в фирму.
Оказалось, что деньги похитил работник, который недавно устроился к индивидуальному предпринимателю. Он увидел, что работодатель оставил крупную сумму в кармане куртки. Дождавшись момента, когда на рабочем месте никого не будет, парень достал деньги из кармана и ушел. Он поехал в аэропорт, где купил билет в Грузию.
Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за хулиганство. Материалы проверки передали в Партизанский (Минска) РОСК Республики Беларусь, там действиям дадут правовую оценку.
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Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за хулиганство.
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