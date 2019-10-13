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Смотрите, какой молодец: в Могилеве участковый спас девушку - она стояла на отливе окна четвертого этажа
14.10.2019 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве участковый инспектор спас девушку, которая стояла на отливе окна на четвертом этаже общежития. Сейчас могилевчанка под наблюдением врачей. Ленинским РОВД проводится проверка, устанавливаются причины поступка,
В милицию 13 октября около 15.00 позвонил прохожий и рассказал о девушке, стоящей на отливе окна на четвертом этаже общежития. К моменту прибытия милиционеров на месте происшествия находились спасатели и медики.
Участковый инспектор Аркадий Высоцкий вошел в комнату и начал уговаривать девушку вернуться в помещение. Она на уговоры не поддавалась. Участковый медленно приближался к окну во время разговора, предлагал помощь. Когда девушка на мгновение отвлеклась, офицер, рискуя жизнью, встал в проем окна, обхватил ее рукой и втащил обратно в комнату. В этом ему помог напарник Максим Мякшин.
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Смотрите, какой молодец: в Могилеве участковый спас девушку - она стояла на отливе окна четвертого этажа
Сейчас могилевчанка находится под наблюдением врачей.
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