Смотрите, какой молодец: в Могилеве участковый спас девушку - она стояла на отливе окна четвертого этажа

Источник материала: Tut.by

В Могилеве участковый инспектор спас девушку, которая стояла на отливе окна на четвертом этаже общежития. Сейчас могилевчанка под наблюдением врачей. Ленинским РОВД проводится проверка, устанавливаются причины поступка, сообщили в МВД.

В милицию 13 октября около 15.00 позвонил прохожий и рассказал о девушке, стоящей на отливе окна на четвертом этаже общежития. К моменту прибытия милиционеров на месте происшествия находились спасатели и медики.

Участковый инспектор Аркадий Высоцкий вошел в комнату и начал уговаривать девушку вернуться в помещение. Она на уговоры не поддавалась. Участковый медленно приближался к окну во время разговора, предлагал помощь. Когда девушка на мгновение отвлеклась, офицер, рискуя жизнью, встал в проем окна, обхватил ее рукой и втащил обратно в комнату. В этом ему помог напарник Максим Мякшин.