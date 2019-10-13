«Нужно 186 миллионов, чтобы поднять зарплату учителей до средней». Предложения IT-сектора для школы

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел совещание по развитию цифровой сферы и поддержал некоторые идеи айтишников: создать IT-вуз и разрешить некоторым школам войти в ПВТ . Как рассказал после встречи бизнесмен Виктор Прокопеня, планируется проведение еще как минимум одного совещания по вопросу образования.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На своей странице в фейсбуке Виктор Прокопеня перечислил темы, которые хотелось бы обсудить на таком совещании. Вот лишь некоторые из предложений:

разрешить спонсорскую помощь в учреждениях образования (УО) по упрощенной схеме: они без проблем принимают от компаний софт, сертификаты на курсы и т. д.;

выявить бюрократическую документальную нагрузку на педагогов: провести независимый аудит документооборота в системе образования;

упростить аккредитацию для частных УО: их можно перевести в ПВТ и наделить статусом экспериментальной площадки;

разграничить, кто за что отвечает, прописать возможные конфликтные ситуации и пути их разрешения. Территория школы — зона ответственности педагогов, вне — родителей, которых нужно вовлечь в образовательный процесс;

разработать алгоритмы работы в ситуации с противоправными действиями ученика в отношении учителя или других учеников. Методики, которые есть, не работают;

публиковать данные о финансировании школы и расходах: это усилит доверие родителей к администрации, поможет понять потребность в финансировании;

поднять учителям зарплату: средняя зарплата учителя 886 руб. Средняя зарплата в стране 1117 руб. Нужно $186 млн в год, чтобы поднять зарплату учителей до средней в стране. По мировому опыту — как только зарплата учителя сравнивается со средней, система образования качественно меняется;

внедрить в школах дистанционное образование, упростить и сделать электронным договор о таком обучении: так дети из разных стран смогут учиться у нас;

максимально оцифровать контент: учебная программа должна быть доступна из любой точки мира, в любое время, с любого устройства;

сделать работу над заданиями командной: большинство заданий ученики делают индивидуально. Нужно добавить занятия, где они решают проблемы в группах;

пересмотреть учебники: адаптировать под нас лучшие иностранные пособия и пригласить лучших мировых авторов к созданию белорусских учебников;

разрешить педагогам формировать до 30% тем по своим предметам;

в старших классах разрешить ученикам выбирать до 30% дисциплин, отказываться от одних в пользу других.