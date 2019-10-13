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«Нужно 186 миллионов, чтобы поднять зарплату учителей до средней». Предложения IT-сектора для школы

14.10.2019 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел совещание по развитию цифровой сферы и поддержал некоторые идеи айтишников: создать IT-вуз и разрешить некоторым школам войти в ПВТ. Как рассказал после встречи бизнесмен Виктор Прокопеня, планируется проведение еще как минимум одного совещания по вопросу образования.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На своей странице в фейсбуке Виктор Прокопеня перечислил темы, которые хотелось бы обсудить на таком совещании. Вот лишь некоторые из предложений:

  • разрешить спонсорскую помощь в учреждениях образования (УО) по упрощенной схеме: они без проблем принимают от компаний софт, сертификаты на курсы и т. д.;
  • выявить бюрократическую документальную нагрузку на педагогов: провести независимый аудит документооборота в системе образования;
  • упростить аккредитацию для частных УО: их можно перевести в ПВТ и наделить статусом экспериментальной площадки;
  • разграничить, кто за что отвечает, прописать возможные конфликтные ситуации и пути их разрешения. Территория школы — зона ответственности педагогов, вне — родителей, которых нужно вовлечь в образовательный процесс;
  • разработать алгоритмы работы в ситуации с противоправными действиями ученика в отношении учителя или других учеников. Методики, которые есть, не работают;
  • публиковать данные о финансировании школы и расходах: это усилит доверие родителей к администрации, поможет понять потребность в финансировании;
  • поднять учителям зарплату: средняя зарплата учителя 886 руб. Средняя зарплата в стране 1117 руб. Нужно $186 млн в год, чтобы поднять зарплату учителей до средней в стране. По мировому опыту — как только зарплата учителя сравнивается со средней, система образования качественно меняется;
  • внедрить в школах дистанционное образование, упростить и сделать электронным договор о таком обучении: так дети из разных стран смогут учиться у нас;
  • максимально оцифровать контент: учебная программа должна быть доступна из любой точки мира, в любое время, с любого устройства;
  • сделать работу над заданиями командной: большинство заданий ученики делают индивидуально. Нужно добавить занятия, где они решают проблемы в группах;
  • пересмотреть учебники: адаптировать под нас лучшие иностранные пособия и пригласить лучших мировых авторов к созданию белорусских учебников;
  • разрешить педагогам формировать до 30% тем по своим предметам;
  • в старших классах разрешить ученикам выбирать до 30% дисциплин, отказываться от одних в пользу других.
 
 
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Александр Лукашенко провел совещание по развитию цифровой сферы и поддержал некоторые идеи айтишников: создать IT-вуз и разрешить некоторым школам войти в ПВТ. Как...
 
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