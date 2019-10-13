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В Пинске сегодня был торжественно открыт памятный знак «Пограничникам всех поколений»

14.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске сегодня был торжественно открыт памятный знак «Пограничникам всех поколений»
14 октября на пересечении улиц Брестская и Завальная был официально открыт памятный знак «Пограничникам всех поколений». Инициатива его создания зародилась более года назад в Пинском пограничном отряде. Идею создания поддержало руководство Госпогранкомитета, а также представители ветеранских организаций пограничников города Пинска и Пинского района, пограничники Пинщины, которые проходили службу в разное время и в разных подразделениях погранвойск. Они же и осуществляли сбор средств на строительство мемориала, кроме того, посильную помощь оказали иные территориальные органы погранслужбы, городские и районные предприятия и организации.

Создание этого памятника было обосновано многими факторами. Прежде всего, это дань памяти пограничникам, стоявшим на защите рубежей страны в разные периоды лихолетья, пограничникам, которые выполняли свой воинский долг во время войны в Афганистане. Многих из них уже нет в живых, но светлая память о них живет.

Автор и исполнитель памятного знака – пинский художник и скульптор Сергей Жилевич. Помимо установки самого монумента, пограничники провели целый комплекс работ по благоустройству прилегающей территории. В основу идеи было заложено создание небольшого сквера, а также значительное озеленение территории.

Подробности читайте в ближайших выпусках «Полесской правды».

Фото Натальи МИЛЕВСКОЙ.

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В Пинске сегодня был торжественно открыт памятный знак «Пограничникам всех поколений» В Пинске сегодня был торжественно открыт памятный знак «Пограничникам всех поколений» В Пинске сегодня был торжественно открыт памятный знак «Пограничникам всех поколений» В Пинске сегодня был торжественно открыт памятный знак «Пограничникам всех поколений» В Пинске сегодня был торжественно открыт памятный знак «Пограничникам всех поколений» В Пинске сегодня был торжественно открыт памятный знак «Пограничникам всех поколений»

 
 
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