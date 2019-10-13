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В Пинске сегодня был торжественно открыт памятный знак «Пограничникам всех поколений»
14.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Создание этого памятника было обосновано многими факторами. Прежде всего, это дань памяти пограничникам, стоявшим на защите рубежей страны в разные периоды лихолетья, пограничникам, которые выполняли свой воинский долг во время войны в Афганистане. Многих из них уже нет в живых, но светлая память о них живет.
Автор и исполнитель памятного знака – пинский художник и скульптор Сергей Жилевич. Помимо установки самого монумента, пограничники провели целый комплекс работ по благоустройству прилегающей территории. В основу идеи было заложено создание небольшого сквера, а также значительное озеленение территории.
Подробности читайте в ближайших выпусках «Полесской правды».
Фото Натальи МИЛЕВСКОЙ.
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