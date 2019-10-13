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23 ноября в Шумилино состоится районный отборочный тур конкурса «Краса Осени»

14.10.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

23 ноября в Шумилино состоится районный отборочный тур конкурса «Краса Осени»«Краса осени»
23 ноября в 11.00 по адресу Ленинская, 17 (здание библиотеки) состоится районный отборочный тур конкурса «Краса Осени».
Для участия в отборочном туре допускаются участницы, соответствующие следующим критериям.
ИМЕЮЩИЕ:
– гражданство Республики Беларусь;
– возраст от 18 до 24 лет;
– рост не ниже 174 см;
– активную жизненную позицию.
НЕ ИМЕЮЩИЕ:
– на теле татуировок и пирсинга;
– брачных отношений и никогда не состоявшие в браке;
– детей.
Заявки на участие в отборочном туре принимаются до 20 ноября 2019 года в здании Шумилинской центральной районной библиотеки, 1 этаж каб. №2, по адресу: ул. Ленинская, 17 или на e-mail: stsentrkultury@yandex.by .
Узнать подробную информацию можно по телефону: 4-20-66 (8.00 - 12.00), +375(29)506-48-65 (8.00 - 17.00) Кристина Сергеевна Бурлакова.
Районный центр культуры.
Надрукавана ў №81 ад 15.10.2019 г.
 
 
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«Краса осени» 23 ноября в 11.00 по адресу Ленинская, 17 (здание библиотеки) состоится районный отборочный тур конкурса «Краса Осени». Для участия в отборочном туре...
 
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