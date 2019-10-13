23 ноября в Шумилино состоится районный отборочный тур конкурса «Краса Осени»

Источник материала: Герой працы

23 ноября в 11.00 по адресу Ленинская, 17 (здание библиотеки) состоится районный отборочный тур конкурса «Краса Осени».

Для участия в отборочном туре допускаются участницы, соответствующие следующим критериям.

ИМЕЮЩИЕ:

– гражданство Республики Беларусь;

– возраст от 18 до 24 лет;

– рост не ниже 174 см;

– активную жизненную позицию.

НЕ ИМЕЮЩИЕ:

– на теле татуировок и пирсинга;

– брачных отношений и никогда не состоявшие в браке;

– детей.

Заявки на участие в отборочном туре принимаются до 20 ноября 2019 года в здании Шумилинской центральной районной библиотеки, 1 этаж каб. №2, по адресу: ул. Ленинская, 17 или на e-mail: stsentrkultury@yandex.by .

Узнать подробную информацию можно по телефону: 4-20-66 (8.00 - 12.00), +375(29)506-48-65 (8.00 - 17.00) Кристина Сергеевна Бурлакова.

Районный центр культуры.

Надрукавана ў №81 ад 15.10.2019 г.