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В Минске рыли траншею и затронули старые еврейские могилы. По ситуации написали письмо в прокуратуру
14.10.2019 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на улице Коллекторной прокладывают трубы — во время работ затронули могилы старых еврейских захоронений. По этому поводу уже направили письмо в прокуратуру.
Сквер за Коллекторной улицей — территория старых еврейских захоронений, бывшее кладбище. 9 октября на окраине сквера выкопали траншею для прокладки труб — и зацепили могилы. Это
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Сегодня стало известно, что председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович направил по ситуации письмо в прокуратуру Минска. Он опубликовал его на своей странице на фейсбуке.
«Гэта ня надта старыя могілкі, яны пачалі фармавацца ў другой палове XIX стагодзьдзя. Яны былі дзейнымі да пачатку 60-х гадоў. Пасьля іх зруйнавалі, прыбралі пахаваньні і зрабілі гарадзкі сквэр. Сёлета мы прапаноўвалі Менгарвыканкаму надаць могілкам статус гісторыка-культурнай каштоўнасьці, але Менгарвыканкам адмовіў. Зараз прыйдзецца зьвяртацца наноў, у сувязі з новымі абставінамі», — цитирует Антона Астаповича svaboda.org.
В письме специалист напоминает: по закону «О погребении и похоронном деле» участки земли, на которых находятся старые могилы, используются под зеленые насаждения. Возведение капитальных построек, за исключением культовых, там запрещено. Антон Астапович просит прокуратуру провести проверку и возбудить уголовное дело.
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В Минске рыли траншею и затронули старые еврейские могилы. По ситуации написали письмо в прокуратуру
Сквер за Коллекторной улицей - территория старых еврейских захоронений, бывшее кладбище. На прошлой неделе на окраине сквера выкопали траншею для прокладки труб -...
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