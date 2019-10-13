В Минске рыли траншею и затронули старые еврейские могилы. По ситуации написали письмо в прокуратуру

Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Коллекторной прокладывают трубы — во время работ затронули могилы старых еврейских захоронений. По этому поводу уже направили письмо в прокуратуру.



Фото: svaboda.org

Сквер за Коллекторной улицей — территория старых еврейских захоронений, бывшее кладбище. 9 октября на окраине сквера выкопали траншею для прокладки труб — и зацепили могилы. Это заметил экскурсовод Павел Дзюсеков.



Фото: svaboda.org

По информации «Радыё Свабода» яму копали, чтобы проложить коммуникации к метро, которое строится неподалеку. На место, где нашли кости и надгробия, вызывали милицию.

Сегодня стало известно, что председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович направил по ситуации письмо в прокуратуру Минска. Он опубликовал его на своей странице на фейсбуке.

«Гэта ня надта старыя могілкі, яны пачалі фармавацца ў другой палове XIX стагодзьдзя. Яны былі дзейнымі да пачатку 60-х гадоў. Пасьля іх зруйнавалі, прыбралі пахаваньні і зрабілі гарадзкі сквэр. Сёлета мы прапаноўвалі Менгарвыканкаму надаць могілкам статус гісторыка-культурнай каштоўнасьці, але Менгарвыканкам адмовіў. Зараз прыйдзецца зьвяртацца наноў, у сувязі з новымі абставінамі», — цитирует Антона Астаповича svaboda.org.

В письме специалист напоминает: по закону «О погребении и похоронном деле» участки земли, на которых находятся старые могилы, используются под зеленые насаждения. Возведение капитальных построек, за исключением культовых, там запрещено. Антон Астапович просит прокуратуру провести проверку и возбудить уголовное дело.



Фото: svaboda.org



Фото: svaboda.org