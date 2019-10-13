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Стало жарко. В Гомеле отключают отопление
14.10.2019 18:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле с сегодняшнего дня в административных зданиях, на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, общежитиях, гостиницах, а также в жилфонде отключают отопление.
Связано распоряжение, подписанное в Гомельском горисполкоме, с повышением температуры воздуха за окном. И в ближайшие дни,
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В Гомеле с сегодняшнего дня в административных зданиях, на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, общежитиях, гостиницах, а также в жилфонде отключают...
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