Стало жарко. В Гомеле отключают отопление

Источник материала: Tut.by

В Гомеле с сегодняшнего дня в административных зданиях, на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, общежитиях, гостиницах, а также в жилфонде отключают отопление.



Фото: TUT.BY

Связано распоряжение, подписанное в Гомельском горисполкоме, с повышением температуры воздуха за окном. И в ближайшие дни, прогнозируют синоптики, будет еще теплее. Но как только похолодает, заверили местные власти, отопление сразу включат.