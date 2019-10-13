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В Беларуси откроют IT-вуз
14.10.2019 18:16 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко поддержал создание в Беларуси отдельного IT-вуз. Планируют для начала набраць 180 абитуриентов, все на платной основе, но для талантливых студентов будет система грантов.
Александр Лукашенко
«В IT-сообществе появилась инициатива о создании нового профильного учебного заведения. Это один из вопросов», -
«Предлагая на ваше рассмотрение проект хай-тек-университета, мы отталкивались от простых вопросов: чего сегодня не хватает нашему образованию и какие кадры будут необходимы уже завтра», — сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин в ходе совещания.
По его словам, наша система образования сегодня в целом удовлетворяет потребности в кадрах,
«Но для успешной цифровой трансформации и создания новой экономики нам необходимы специалисты совершенно другого качества. Таких мы пока не готовим», - пояснил Турчин.
В новый вуз планируется привлекать в том числе белорусских преподавателей, которые преподают в зарубежных вузах. Одна из задач нового учреждения — воспитать следующее поколение профессорско-преподавательского состава, а также чтобы «талантливая молодежь не уезжала из страны и оставалась здесь».
На первоначальном этапе планируем принимать на обучение около 180 абитуриентов. Предполагаем, что обучение в вузе будет платным, без бюджетного финансирования". Для поддержки одаренных ребят планируется разработать систему грантов,
Напомним, что в апреле этого года президентом во время
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Александр Лукашенко поддержал создание в Беларуси отдельного IT-вуз. Планируют для начала набраць 180 абитуриентов, все на платной основе, но для талантливых...
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