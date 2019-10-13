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В Беларуси откроют IT-вуз

14.10.2019 18:16 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко поддержал создание в Беларуси отдельного IT-вуз. Планируют для начала набраць 180 абитуриентов, все на платной основе, но для талантливых студентов будет система грантов.

Александр Лукашенко обсудил сегодня с чиновниками вопросы развития Беларуси в цифровой сфере. Одним из вопросов, который обсуждался, была целесообразность появления в стране отдельного учебного заведения для обучения IT-специалистов.

«В IT-сообществе появилась инициатива о создании нового профильного учебного заведения. Это один из вопросов», - приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

«Предлагая на ваше рассмотрение проект хай-тек-университета, мы отталкивались от простых вопросов: чего сегодня не хватает нашему образованию и какие кадры будут необходимы уже завтра», — сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин в ходе совещания.

По его словам, наша система образования сегодня в целом удовлетворяет потребности в кадрах, пишет «Беларусь сегодня».

«Но для успешной цифровой трансформации и создания новой экономики нам необходимы специалисты совершенно другого качества. Таких мы пока не готовим», - пояснил Турчин.

В новый вуз планируется привлекать в том числе белорусских преподавателей, которые преподают в зарубежных вузах. Одна из задач нового учреждения — воспитать следующее поколение профессорско-преподавательского состава, а также чтобы «талантливая молодежь не уезжала из страны и оставалась здесь».

На первоначальном этапе планируем принимать на обучение около 180 абитуриентов. Предполагаем, что обучение в вузе будет платным, без бюджетного финансирования". Для поддержки одаренных ребят планируется разработать систему грантов, сообщает БелТА.

Напомним, что в апреле этого года президентом во время посещения ПВТ была обещана полная поддержка IT-сектору по всем направлениям. Кроме того, президент пообещал Виктору Прокопене подумать над его предложением о создании в Беларуси министерства цифровой экономики.

 
 
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Александр Лукашенко поддержал создание в Беларуси отдельного IT-вуз. Планируют для начала набраць 180 абитуриентов, все на платной основе, но для талантливых...
 
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