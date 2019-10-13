Экологическая акция «Посади дерево: сделай Минщину краше!»

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Ученики ГУО «Зембинский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского района» тоже присоединились к этому благому делу. Учащиеся 2, 5, 6, 7, 11 классов высадили на территории школьного сада 15 кустов смородины.

– Мы очень рады, что приняли участие в этой акции, – сказала учащаяся 11 класса Кушнерчук Ангелина. – Осталось немного времени, и мы простимся со школой, а эти кусты будут расти и приносить плоды. Учащиеся школы будут пить в столовой витаминные компоты и чаи, а мы – вспоминать веселое школьное детство.

– Забота о природе – это забота о человеке и его будущем, – сказали учащиеся 7 класса Бурачевская Ксения, Куркович Доминика, Дроздович Дарья и Шломина Екатерина. – Кусты, посаженные сегодня нами, вырастут и будут украшать наш сад.

В районе будет еще много экологических акций, поэтому внести свой вклад в хорошее дело может каждый!

А. Волчанина