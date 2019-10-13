Коллектив и пациенты с благодарностью приняли угощение и провели замечательное чаепитие.
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Каравай областных "Дажынак" вручили постояльцам Борисовского психоневрологического дома-интерната
14.10.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Коллектив и пациенты с благодарностью приняли угощение и провели замечательное чаепитие.
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Стараясь передать частичку праздника тем, кто не смог побывать на областных «Дажынках», специалисты управления по труду, занятости и социальной защите...
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