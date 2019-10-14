Все начинается с мамы… Праздничный концерт в Кореличах, посвященный Дню матери, сорвал бурю оваций (фоторепортаж) (будет дополнено)

Источник материала: Полымя

14 октября в районном Центре культуры и народного творчества состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери. Трогательное до глубины души мероприятие было наполнено теплыми словами благодарности за подаренную жизнь, поздравлениями и пожеланиями, любящими улыбками деток и цветами для тех, кого мы с нежностью называем «мама».

С приветственным словом ко всем присутствующим обратился председатель Кореличского районного Совета депутатов Александр Шкадов. На протяжение праздничного концерта гостей мероприятия ждали вокальные и хореографические номера в исполнении учителей и воспитанников Кореличской детской школы искусств, творческих работников районного Центра культуры и народного творчества. Приятным сюрпризом для многочисленной аудитории стало дефиле многодетных мам района с их детьми, которое можно назвать одним из самых трогательных моментов праздника.

В зрительном зале, который стоя аплодировал талантам Кореличчины, не было свободных мест. А это значит, что концерт прошел при полном аншлаге, оставив яркие воспоминания в памяти у всех присутствующих.





























































































































































Оксана ЯНУШ

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