Вынесли приговор по самому массовому делу об обороте наркотиков: обвиняемыми проходили 37 человек

Источник материала: Tut.by

Минский городской суд 14 октября вынес приговор 37-ми фигурантам уголовного дела по распространению наркотиков. Об этом сообщил телеканла «Беларусь 1» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Все участники подозревались в распространении наркотиков на территории Беларуси, в том числе и в крупном размере. Большинство фигурантов совершали преступления в составе организованных групп носивших название — «Белый и пушистый» и «Концерн Калашников». Действовали они через интернет — использовали различные способы шифрования и конспирации. В ходе расследования изъято свыше семи килограммов наркотических и психотропных веществ. В итоге обвиняемые получили различные сроки, а самые активные участники преступных формирований — от 10-ти до 15-ти лет лишения свободы. Двоих участников процесса освободили из-под стражи.

— Наказание обвиняемым назначено с учетом их преступной деятельности, объема наркотиков, вовлеченных в оборот. Кроме того, учитывались данные о личности, отношение к содеянному и активное способствование раскрытию преступлений отдельными из них, — пояснил государственный обвинитель Михаил Ковалев.

Процесс проходил в столичном СИЗО № 1.

«У нас просто нет таких залов судебных заседаний, где можно содержать такое большое количество подстражных. В новейшей истории за время объединенной судебной системы, то есть с января 2014 года, это первый процесс [по обвинению в незаконном обороте наркотиков] с таким количеством обвиняемых», — поясняла ранее официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова.

В ноябре минувшего года в Следственном комитете рассказывали, что 37 человек будут судить за работу на два крупных интернет-магазина наркотиков и психотропов, в том числе под названием White&Fluffy. События датированы 2016−2017 годами, а фигуранты, по версии следствия, вступили в ряды «международных преступных организаций». Товар поставляли из России и Украины.

Среди фигурантов только одна женщина (ей назначено 14 лет заключения), остальные — мужчины в возрасте от 18 до 46 лет. Из них почти каждый третий ранее был судим.