|
В Витебске ищут художников для создания самого большого граффити в городе
15.10.2019 07:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Художники, ау! Для вас — конкурс: в ваши руки отдают самую большую пустую стену в Витебске — фасад завода «Вистан», выходящий на набережную Двины. Нужно нарисовать мурал на тему «Мой город — моя гордость». От вас — придумать и нарисовать, чем можно украсить такое пространство. А организаторы помогут победителю конкурса осуществить замысел.
Кто может принять участие?
Единственное ограничение для участников — быть совершеннолетним. А вот профессия, образование и место жительства могут быть любыми. То есть в конкурсе может участвовать, например, парикмахер из Витебска или строитель из Бреста.
Если вам кажется, что не осилите такую стену в одиночку, не проблема: принимают и коллективные работы.
Однако имейте в виду, что на конкурс не пройдут работы, нарушающие авторское право (например, скопировать Бэнкси не получится), а также пропагандируют нетерпимость или содержат ненормативную лексику.
Как все будет происходить?
До 29 ноября — первый этап конкурса: подача заявок. Свою работу можно отнести к одной из двух номинаций: «граффити» или «роспись». Но если у вас родилось несколько идей, присылайте все!
Со 2 по 6 декабря конкурсная комиссия оценит работы и выберет самого (или самых) талантливых.
Награждение победителей — до конца 2019 года. А вот рисовать мурал будут в 2020-м.
Как подать работу?
Эскизы в бумажном виде (формат А4) ждут в администрации Железнодорожного района Витебска (улица Космонавтов, 3а, кабинеты 31, 37); на электронные адреса: ideolog16@vitebsk.by и vitebsk4me@gmail.com (хорошо, если это будет изображение в jpeg/ tif/png с 300 dpi и выше).
К эскизу необходимо приложить описание (концепт) работы в Word.
Укажите свои контактные данные, имя автора и номинацию конкурса.
Остались вопросы? Тогда читайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Художники, ау! Для вас - конкурс: в ваши руки отдают самую большую пустую стену в Витебске - фасад завода «Вистан», выходящий на набережную Двины. Нужно нарисовать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)