В Витебске ищут художников для создания самого большого граффити в городе

Источник материала: Tut.by

Художники, ау! Для вас — конкурс: в ваши руки отдают самую большую пустую стену в Витебске — фасад завода «Вистан», выходящий на набережную Двины. Нужно нарисовать мурал на тему «Мой город — моя гордость». От вас — придумать и нарисовать, чем можно украсить такое ​​пространство. А организаторы помогут победителю конкурса осуществить замысел.



Заводская стена, на которой будут рисовать мурал

Кто может принять участие?

Единственное ограничение для участников — быть совершеннолетним. А вот профессия, образование и место жительства могут быть любыми. То есть в конкурсе может участвовать, например, парикмахер из Витебска или строитель из Бреста.

Если вам кажется, что не осилите такую ​​стену в одиночку, не проблема: принимают и коллективные работы.

Однако имейте в виду, что на конкурс не пройдут работы, нарушающие авторское право (например, скопировать Бэнкси не получится), а также пропагандируют нетерпимость или содержат ненормативную лексику.

Как все будет происходить?

До 29 ноября — первый этап конкурса: подача заявок. Свою работу можно отнести к одной из двух номинаций: «граффити» или «роспись». Но если у вас родилось несколько идей, присылайте все!

Со 2 по 6 декабря конкурсная комиссия оценит работы и выберет самого (или самых) талантливых.

Награждение победителей — до конца 2019 года. А вот рисовать мурал будут в 2020-м.





Как подать работу?

Эскизы в бумажном виде (формат А4) ждут в администрации Железнодорожного района Витебска (улица Космонавтов, 3а, кабинеты 31, 37); на электронные адреса: ideolog16@vitebsk.by и vitebsk4me@gmail.com (хорошо, если это будет изображение в jpeg/ tif/png с 300 dpi и выше).

К эскизу необходимо приложить описание (концепт) работы в Word.

Укажите свои контактные данные, имя автора и номинацию конкурса.

Остались вопросы? Тогда читайте положение о конкурсе или пишите организаторам.

Организаторы конкурса — платформа «Витебск для меня» совместно с заводом «Вистан», администрацией Железнодорожного района Витебска, отделами архитектуры и культуры горисполкома.