Бардак в образовании и IТ-вуз, приговор за ДТП, цветение в октябре и зубная боль - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ух, какая чудесная погодка вчера была, и это в середине октября! Всю неделю нас ждет такая прелесть . Кстати, по тому какая погода была 14 октября в народе определяли, какой будет зима . Бедные растения перепутали время года и зацвели: в Гродно — одуванчики и незабудки , в Могилеве — каштаны . А сколько вчера интересных материалов о женщинах вы могли прочитать: красивое видео с белорусками , удивительные увлечения многодетных мам, историю про гипертребовательного младенца и мнение о том, почему девушки перестали хотеть замуж . Но это далеко не всё. Рассказываем, что еще случилось в понедельник.





САМОЕ ВАЖНОЕ





САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Наверное, все знают это мучительное чувство — зубная боль . И в эти моменты тебе уже совсем не страшно, а наоборот, даже хочется поскорее оказаться в кресле стоматолога. Знайте, единственное место, где в Минске ночью взрослого человека могут спасти от острой зубной боли, — 3-я городская стоматологическая поликлиника. Мы побывали на одном дежурстве . И это было очень захватывающе. Врачи очень крутые!

. И в эти моменты тебе уже совсем не страшно, а наоборот, даже хочется поскорее оказаться в кресле стоматолога. Знайте, единственное место, где в Минске ночью взрослого человека могут спасти от острой зубной боли, — 3-я городская стоматологическая поликлиника. Мы . И это было очень захватывающе. Врачи очень крутые! Вы знаете исполнительницу Alyona Alyona ? А это, между прочим, главная девушка в украинском рэпе. Еще год назад она работала воспитательницей детского сада в поселке под Киевом, а сейчас катается по главным музыкальным фестивалям. Клип, который принес ей известность, она залила в Сеть по дороге на работу, а потом целый день была занята детками. Только вечером девушка узнала, что стала знаменитой. Позитивная и обаятельная Алена рассказала нам немного о своей жизни .

? А это, между прочим, главная девушка в украинском рэпе. Еще год назад она работала воспитательницей детского сада в поселке под Киевом, а сейчас катается по главным музыкальным фестивалям. Клип, который принес ей известность, она залила в Сеть по дороге на работу, а потом целый день была занята детками. Только вечером девушка узнала, что стала знаменитой. Позитивная и обаятельная Алена . Эта история кажется чем-то совершенно нереальным, трудно поверить, что так может быть. Мужчина купил хутор на берегу реки Мухавец в деревне Ходосы, облагородил его, очистил болото, хотел развивать свой бизнес. Делал все с разрешения властей, все нужные бумажки с подписями получил. А потом вдруг оказалось, что есть нарушение — якобы он причинил своими действиями ущерб природе. Мужчину оштрафовали аж на 100 тысяч долларов ! И вот теперь он пытается доказать в суде, что ничего не нарушил. Следственный комитет и эксперты подтверждают, что не нарушил ничего бизнесмен, но в суде так не считают. Ну просто замкнутый круг какой-то.





В суде уже два месяца продолжается массовый процесс по «делу медиков» . Вчера допросили директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александра Столярова . По версии следствия, в качестве взяток он получил 52 650 долларов. Столяров не согласен с этой суммой. Фигурант вину признает частично, говорит, взятки всегда пересчитывал, правда сейчас точные суммы не помнит. В суде Столяров заявил: понимал, что он должностное лицо и берет деньги прямо в кабинете, но «проявил слабость».

. Вчера допросили директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении . По версии следствия, в качестве взяток он получил 52 650 долларов. Столяров не согласен с этой суммой. Фигурант вину признает частично, говорит, взятки всегда пересчитывал, правда сейчас точные суммы не помнит. В суде Столяров заявил: понимал, что он должностное лицо и берет деньги прямо в кабинете, но «проявил слабость». Трамвай — один из самых обсуждаемых видов транспорта в современном Минске. На днях трамваям в Минске исполнилось 90 лет. Читайте скорее, Минск 90 лет назад пришел трамвай и ради него чуть не разобрали пути на Молодечно">как минчане ждали открытия трамвая, как чуть не сделали под него Минск совсем другим, а еще — как критиковали власти за работу над этим транспортным проектом.

— один из самых обсуждаемых видов транспорта в современном Минске. На днях трамваям в Минске исполнилось 90 лет. Читайте скорее, Минск 90 лет назад пришел трамвай и ради него чуть не разобрали пути на Молодечно">как минчане ждали открытия трамвая, как чуть не сделали под него Минск совсем другим, а еще — как критиковали власти за работу над этим транспортным проектом. В Могилеве участковый спас девушку , которая стояла на отливе окна четвертого этажа. Он разговаривал с ней, подходил все ближе, а когда девушка на мгновение отвлеклась, офицер, рискуя жизнью, встал в проем окна, обхватил ее рукой и втащил обратно в комнату. Все это попало на видео .

, которая стояла на отливе окна четвертого этажа. Он разговаривал с ней, подходил все ближе, а когда девушка на мгновение отвлеклась, офицер, рискуя жизнью, встал в проем окна, обхватил ее рукой и втащил обратно в комнату. Все это попало на . В этом году был хороший спрос на дачи, особенно бюджетные и в пригороде Минска. Как вариант можно еще рассматривать участок в садоводческом товариществе, чтобы строить дом своей мечты. Наделы, напомним, сейчас можно купить у владельца или через аукцион. Посмотрели, что и почем будут продавать на ближайших торгах, которые пройдут в начале ноября.

Все новости понедельника, 14 октября

Кстати. Вы в кино давно были? У нас есть интересное предложение. В кинотеатрах сейчас крутят популярный фильм 1999 года . Какой? Сходите — и все узнаете. Только если вас вдруг не пустят, не делайте, как девушка на этом видео . Приятного теплого дня!

Ваша редакция