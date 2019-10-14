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Бардак в образовании и IТ-вуз, приговор за ДТП, цветение в октябре и зубная боль - все за вчера

15.10.2019 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ух, какая чудесная погодка вчера была, и это в середине октября! Всю неделю нас ждет такая прелесть. Кстати, по тому какая погода была 14 октября в народе определяли, какой будет зима. Бедные растения перепутали время года и зацвели: в Гродно — одуванчики и незабудки, в Могилеве — каштаны. А сколько вчера интересных материалов о женщинах вы могли прочитать: красивое видео с белорусками, удивительные увлечения многодетных мам, историю про гипертребовательного младенца и мнение о том, почему девушки перестали хотеть замуж. Но это далеко не всё. Рассказываем, что еще случилось в понедельник.


САМОЕ ВАЖНОЕ

  • У нас будет новый IT-вуз, президент поддержал такое предложение. Учредителями станут ПВТ, его резиденты, БГУ и БГУИР. Открыть учреждение планируют уже к новому учебному году. И, между прочим, могут даже начать выдавать IТ-кредиты. Это беспроцентные кредиты на образование в сфере информационных технологий. Кстати, президент заявил, что в образовании у нас бардак, и пригрозил сменить министра. Ну, а бизнесмен Виктор Прокопеня рассказал, что планируется проведение еще как минимум одного совещания по вопросу образования. Почитайте, что предлагают айтишники для школы. А политический обозреватель Артем Шрайбман рассуждает об уникальном кейсе в современной истории Беларуси — ПВТ, потому что там рождается не только IT-страна, но и белорусская политика.
  • Если вы пока еще безработный специалист без опыта работы, предлагаем вам попрактиковаться в поиске. Пройдите нашу игру: это весело и полезно! И вот еще один полезный тест, чтобы раз и навсегда разобраться с некоторыми словами-предателями.
  • Вчера огласили приговор 31-летнему жителю Белоозерска за ДТП, в котором погибли двое взрослых и трое детей. Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть пяти человек.
  • По еще одному громкому делу вчера так же огласили приговор. 37 человек судили за распространение наркотиков. В итоге обвиняемые получили различные сроки, а двоих участников процесса освободили из-под стражи.
  • В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» состоялась торжественная церемония открытия моторного завода «МАЗ-Вейчай». Стоимость проекта — 20 млн долларов, из них 14 млн инвестиций с китайской стороны, констатировал премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Мощности позволяют производить до 20 тысяч дизельных моторов в год. Однако перед китайской стороной стоит задача увеличить локализацию производства до 50%.
  • Нобелевская неделя подошла к концу: вчера вручили премию по экономике. Три американца получили награду за экспериментальный подход в борьбе с бедностью.
    Напомним, кто получил премии по медицине, физике, химии, литературе и премию мира.
  • По-прежнему продолжаем проедать валютные сбережения. Уже 12 месяцев подряд растут рублевые депозиты, а валютные сокращаются.
  • А в мире сколько событий было: в Сирии продолжается турецкая военная операция, оказалось, что курды заключили сделку с правительством страны; в Великобритании королева в парламенте подтвердила курс на Brexit (при этом она была без короны, что случилось в третий раз за 66 лет правления); в Японии считают жертв тайфуна и восстанавливают разрушенную инфраструктуру; в Украине отметили День защитника: президент отправился на Донбасс, а националисты прошли маршем по Киеву.


САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Наверное, все знают это мучительное чувство — зубная боль. И в эти моменты тебе уже совсем не страшно, а наоборот, даже хочется поскорее оказаться в кресле стоматолога. Знайте, единственное место, где в Минске ночью взрослого человека могут спасти от острой зубной боли, — 3-я городская стоматологическая поликлиника. Мы побывали на одном дежурстве. И это было очень захватывающе. Врачи очень крутые!
  • Вы знаете исполнительницу Alyona Alyona? А это, между прочим, главная девушка в украинском рэпе. Еще год назад она работала воспитательницей детского сада в поселке под Киевом, а сейчас катается по главным музыкальным фестивалям. Клип, который принес ей известность, она залила в Сеть по дороге на работу, а потом целый день была занята детками. Только вечером девушка узнала, что стала знаменитой. Позитивная и обаятельная Алена рассказала нам немного о своей жизни.
  • Эта история кажется чем-то совершенно нереальным, трудно поверить, что так может быть. Мужчина купил хутор на берегу реки Мухавец в деревне Ходосы, облагородил его, очистил болото, хотел развивать свой бизнес. Делал все с разрешения властей, все нужные бумажки с подписями получил. А потом вдруг оказалось, что есть нарушение — якобы он причинил своими действиями ущерб природе. Мужчину оштрафовали аж на 100 тысяч долларов! И вот теперь он пытается доказать в суде, что ничего не нарушил. Следственный комитет и эксперты подтверждают, что не нарушил ничего бизнесмен, но в суде так не считают. Ну просто замкнутый круг какой-то.


  • В суде уже два месяца продолжается массовый процесс по «делу медиков». Вчера допросили директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александра Столярова. По версии следствия, в качестве взяток он получил 52 650 долларов. Столяров не согласен с этой суммой. Фигурант вину признает частично, говорит, взятки всегда пересчитывал, правда сейчас точные суммы не помнит. В суде Столяров заявил: понимал, что он должностное лицо и берет деньги прямо в кабинете, но «проявил слабость».
  • Трамвай — один из самых обсуждаемых видов транспорта в современном Минске. На днях трамваям в Минске исполнилось 90 лет. Читайте скорее, Минск 90 лет назад пришел трамвай и ради него чуть не разобрали пути на Молодечно">как минчане ждали открытия трамвая, как чуть не сделали под него Минск совсем другим, а еще — как критиковали власти за работу над этим транспортным проектом.
  • В Могилеве участковый спас девушку, которая стояла на отливе окна четвертого этажа. Он разговаривал с ней, подходил все ближе, а когда девушка на мгновение отвлеклась, офицер, рискуя жизнью, встал в проем окна, обхватил ее рукой и втащил обратно в комнату. Все это попало на видео.
  • В этом году был хороший спрос на дачи, особенно бюджетные и в пригороде Минска. Как вариант можно еще рассматривать участок в садоводческом товариществе, чтобы строить дом своей мечты. Наделы, напомним, сейчас можно купить у владельца или через аукцион. Посмотрели, что и почем будут продавать на ближайших торгах, которые пройдут в начале ноября.

Все новости понедельника, 14 октября

Кстати. Вы в кино давно были? У нас есть интересное предложение. В кинотеатрах сейчас крутят популярный фильм 1999 года. Какой? Сходите — и все узнаете. Только если вас вдруг не пустят, не делайте, как девушка на этом видео. Приятного теплого дня!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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