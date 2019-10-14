Источник материала: Газета Авангард





В календаре есть немало знаменательных и памятных дат. В их числе 15 октября – Международный день белой трости.

Толерантность, равноправие, интеграция – главные слова этого дня, напоминающего обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности.

Вспомним историю белой трости. Начало она берет в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой фотограф Джеймс Биггс, который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет, и она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а позднее и России.

Вообще трость – это не только символ незрячих людей, это их инструмент, их «глаза». Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить препятствия.

Стоит сказать, что в международном календаре есть еще дни, призывающие общество не забывать о людях, нуждающихся в самой простой поддержке, – Международный день слепых (13 ноября), Международный день инвалидов (3 декабря).

Подготовила Елена БЕЛКО