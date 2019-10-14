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«Если б я был мэром». Алия за то, чтобы заниматься не «украшательством», а проблемами - и знает, как

15.10.2019 07:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжаем делиться мечтами, которые вы, наши дорогие читатели, присылали на конкурс Могилева? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">«Если б я был мэром» (прием писем, кстати уже закончен). Могилевчанка Азалия, например, посмотрела на проблемы города под разными углами: прошлась и по бюджету, и по заборам. А еще женщина знает, как «оторвать людей от телевизоров и алкоголя».


Фото: @irinely, instagram.com

Для меня конкурс — это в первую очередь возможность быть услышанной, чего сейчас городу и стране в целом очень не хватает. Я считаю, что чиновники должны слышать граждан и действовать в интересах граждан, потому процесс управления не должен быть односторонним — «решения сверху».

И если бы я была мэром Могилева, предложила бы следующие изменения.

Первое — создать четкий список инстанций для обращения граждан по тому или иному вопросу. Например, перегруженности маршруток, разрешение на реконструкцию дома, ям на дороге, опоздания автобуса и т.п. Потому что на данный момент не ясно, какой орган за что отвечает, куда именно обращаться с предложением или жалобой, потому многие люди просто опускают руки. Инстанций много, а куда нужно тебе — не ясно. Я предлагаю создать что-то типа электронного поисковика по запросу, который бы выдавал и название органа, и контакты и порядок взаимодействия. На данный момент при столкновении с любым вопросом ситуация выглядит как «Поди туда не знаю куда».

Второе — сделать прозрачную систему обращений граждан по районам, чтобы каждый выдвигал предложения по благоустройству. У нас так и шутят в городе — какой-то микрорайон в полном запустении потому, что там не живут чиновники. Никто не знает свой микрорайон и все его проблемы лучше, нежели его жители. Я тоже живу в конкретном микрорайоне и только в общих чертах знаю проблемы других. Где-то нет освещения, где-то дороги не в порядке, и об этом жители могут писать на сайте, голосовать за те или иные преобразования в районе.

Но пусть предложения и жалобы остаются на сайте в разделе района, и все могут их видеть. Потому что многие ситуации годами не находят решения, и этого никто кроме самих инициаторов жалобы не видит. Можно создать на сайте блоки по микрорайонам, куда можно выкладывать и фото недоделок, и претензии. А на основе этих обращений пусть формируется бюджет. Потому что при индивидуальном обращении граждан нет эффекта коллективности, плюс получаем стандартные отписки. Ответ положено дать — вот и дали, но ничего не изменилось по факту. А так будет очевидно, что проблема действительно актуальна. И многие так считают. И будет видно, какие действия предпринимаются по поводу обозначенных проблем.

Третье — прозрачный городской и областной бюджеты, которые утверждаются непосредственно гражданами. Проблема, на мой, взгляд, не в дефиците бюджетных средств, а в приоритетных направлениях его использования. На данный момент жители города ничего не знают о планах руководства, о том, куда направляются бюджетные средства и на каком основании расставляются приоритеты.

Так, например, этим летом по всему городу в спешном порядке налепили «потемкинские заборчики» — однотипные деревянные, чтобы «облагородить» город. Где-то вдоль основного забора, где-то вместо имеющегося собственного забора. Мало того, что никто не поинтересовался у граждан, нужны ли эти заборы им, заборы эти установили некачественно, они не укреплены — после первого сильного ветра пролеты и крепления частично отвалились, кирпичные столбики уже в первые недели стали разрушаться. А это средства бюджета, потенциальное благоустройство детских садов, школ, зарплаты бюджетников.

Равно как и слишком часто перекладываемая в центре города, перед облисполкомом, например, тротуарная плитка, не успевающая износиться.




Внешний вид города очень важен, но он отражает реальный уровень благосостояния граждан, скрытый за новым забором. К тому же есть другие, более приоритетные моменты. Потому, на мой взгляд, очень важно решить насущные проблемы для начала, а затем думать об украшательстве.

Например, полное отсутствие современных детских площадок в областном центре.
На данный момент в нашем городе нет даже удобоваримых детских площадок. Зато есть сеть платных детских центров. То есть детям просто негде бесплатно играть. Или торчат остовы старых советских искареженных горок и каруселей или вообще ничего нет — чистое поле, даже в новостройках. О новых современных площадках во дворах с песком, галькой, мягким покрытием вообще речи не идет. И это очень обидно и стыдно, потому что в районных городах Брестской, Гродненской области, где у меня живут знакомые, прекрасные площадки, а здесь областной центр — и все в таком виде. Помимо развлекательной функции площадки выполняют еще и функцию социализации для детей — это центр общения.

У нас в стране звучит громкий лозунг «Рожайте!», говорят о том, что дети наше будущее. Конечно, но сейчас у них нет даже настоящего. Наш город построен только для взрослых. Потому ответ на вопрос «почему не хотите рожать?» элементарный — нет условий.




Наряду с отсутствием детских площадок, отсутствуют и огороженные зоны для игр в футбол, волейбол и т.п. Даже школьные стадионы находятся в печальном состоянии, особенно стадион СШ № 25, где со временем разрушилось все. У детей должны быть места для игр, занятий спортом, а их нет. Ледового дворца недостаточно. Дворы и придомовые территории превратились в парковки, места детям там нет. Потому вместо здорового образа жизни дети сидят в гаджетах.

Неплохо было бы и для взрослых создать условия для занятия спортом на открытом воздухе — поставить уличные тренажеры, например. Я помню, что еще лет 15 назад люди были более спортивны, потому что были площадки для спортивных игр. Это и возможность общения, центр досуга, которого сейчас просто нет.

Я считаю, что нужно регулировать и уровень цен в детском парке аттракционов Могилева, так как он гораздо выше стоимости аттракционов в Минске. Непонятно, чем обосновано.

В городе мало велодорожек, а количество велосипедистов растет постоянно, потому они едут прямо в толпу людей, что травмоопасно.

Очень важно в городе сделать озеленение — здесь почти нет парков, мест отдыха. Даже парк аттракционов стоит, можно сказать, на пустыре под палящим солнцем. Для этого можно было бы привлекать и волонтеров, устроить праздник с привлечением внимания к экологии, чтобы это было интересно и весело, а не обязаловка.

Точно так же можно и со сбором мусора поступить. Все, что насаждается, всегда вызывает отторжение, потому важно ввести моду на чистоплотность и экологичность.

На всех основных перекрестках города, особенно возле школ и садов, установить камеры. Очень часто водители внаглую проезжают на красный свет, а пешеходам приходится уворачиваться. Особенно сейчас в связи с ремонтом моста аварийная ситуация на перекрестке Гришина — Крупской. Я многократно наблюдала ситуации, когда люди чудом избегали столкновения с нерадивыми водителями. Все потому, что нет видеофиксации.

В городе очень большая беда и с культурными мероприятиями — их почти нет. Потому можно было бы устраивать фестивали живой уличной музыки — дать музыкантам право играть, как это сделано в Европе. Хорошо было бы и регулярно проводить ярмарки мастеров.

Для молодежи есть клубы, а для старшего поколения ничего нет. Можно было бы вернуть танцплощадки на открытом воздухе, чтобы оторвать население от телевизора и алкоголя.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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«У нас в стране звучит громкий лозунг "Рожайте!", говорят о том, что дети наше будущее. Конечно, но сейчас у них нет даже настоящего».
 
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