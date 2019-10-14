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«Если б я был мэром». Катя знает, как помочь бездомным животным Гомеля

15.10.2019 08:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У нас продолжается конкурс «Если б я был мэром» (вот только прием писем уже закончен). Наша следующая участница — Екатерина Пацкевич. И если б она была мэром, то незамедлительно занялась бы помощью бездомным животным города.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Я считаю, что лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие. И верю, что у гомельских властей есть потенциал, чтобы стать примером в вопросах помощи бездомным животным для других городов нашей страны

И вот что предлагает Екатерина:

Во-первых, отлов животных нужно проводить не с целью их убийства, а для обеспечения стерилизации (кастрации) или размещения в приюте. Поэтому пункт отлова и временного содержания животных должен стать приютом для братьев наших меньших, а не «живодерней». На уровне города существует возможность определить, каким образом и с какой целью проводить отлов. Поэтому необходимо внести кардинальные изменения в Решение горисполкома «О некоторых вопросах содержания домашних животных, отлова безнадзорных животных».

Сейчас убийство бездомных кошек и собак происходит в день отлова, что лишает их шанса найти новых хозяев. Были случаи, когда люди не успевали спасти своих домашних животных. В прошлом году неравнодушные жители города направляли петицию в горисполком с просьбой обеспечить сохранение жизни животным хотя бы в течение пяти суток. Но городские власти не смогли выполнить даже этот пункт, так как у города не нашлось средств на строительство дополнительных вольеров.

Понятно, что для стерилизации и содержания бездомных кошек и собак необходимы немалые финансовые средства. Понятно, что средств городского бюджета не хватит на осуществление всех задумок волонтеров. Поэтому международное сотрудничество и привлечение зарубежных благотворительных фондов является важной составляющей в решении подобных задач. Например, в Одессе действует программа бесплатной стерилизации уличных кошек, финансируемая Немецким союзом защиты животных.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Во-вторых, необходимо повышать осведомленность общественности и разъяснять гражданам, что бездомные животные являются частью городской экосистемы, а не игрушками или мусором. Раз так сложилось, что ЖКХ на местах ответственны за всех безнадзорных животных, то нужно способствовать улучшению диалога между жителями каждого двора и этой организацией. В связи с плохой информированностью граждан о правильной регистрации кошек и собак, а также из-за нестыковок в недоработанных законах во дворах нередко возникают серьезные конфликты между жителями с разными взглядами на содержание и отлов животных. Судить об этом я могу из собственного опыта, т.к. мне довелось поучаствовать в ряде таких конфликтов в своем дворе.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В-третьих, следует оказать посильную финансовую и материальную поддержку Гомельскому обществу защиты животных. Это поможет волонтерам обустраивать приюты для бездомных животных, а также проводить выставки и благотворительные акции для поиска им новых хозяев.

Например, я не раз видела, как мои друзья из Сиднея, Лондона и Лос-Анджелеса на день рождения просят вместо подарков пожертвовать деньги в пользу приютов для бездомных животных.

Кроме того, не стоит забывать и о помощи домашним животным. Часть финансовых средств можно выделить на строительство гораздо большего числа площадок для выгула собак, а также на организацию службы поиска пропавших животных.

Среди нас много добрых людей, готовых прийти на помощь в нужный момент. Но усилий обычных граждан недостаточно. Поэтому представителям городской власти пора перестать игнорировать эту важную социальную тему и внести вклад в спасение бездомных животных нашего города. И кто, как ни мэр, может инициировать эти изменения?

Любите свой город, хотите его изменить, благоустроить, облагородить, но пока не имеете для этого никаких полномочий? Мы дадим вам возможность в своих мечтах (и наших публикациях) побыть… мэром и даже получить за это зарплату!

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

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«Я считаю, что лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие. И верю, что у гомельских властей есть потенциал, чтобы стать примером в вопросах помощи бездомным...
 
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