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В Пинске открыли памятный знак пограничникам

15.10.2019 07:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Памятный знак пограничникам открыли в одном из скверов Пинска. Автор и исполнитель монумента - местный художник и скульптор Сергей Жилевич - изобразил на 12-тонном камне защитников рубежей трех поколений: времен становления ведомства, периода Великой Отечественной войны и современности. Произведение называется "Пограничникам всех поколений". Идея зародилась больше года назад в Пинском погранотряде. Ее поддержали горожане, ветеранские организации и руководство погранкомитета. Помимо установки памятного знака, много внимания уделили благоустройству и озеленению сквера.
 
 
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Памятный знак пограничникам открыли в одном из скверов Пинска. Автор и исполнитель монумента - местный художник и скульптор Сергей Жилевич - изобразил на 12-тонном...
 
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