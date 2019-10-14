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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пинске открыли памятный знак пограничникам Памятный знак пограничникам открыли в одном из скверов Пинска. Автор и исполнитель монумента - местный художник и скульптор Сергей Жилевич - изобразил на 12-тонном...

Памятный знак пограничникам открыли в одном из скверов Пинска. Автор и исполнитель монумента - местный художник и скульптор Сергей Жилевич - изобразил на 12-тонном камне защитников рубежей трех поколений: времен становления ведомства, периода Великой Отечественной войны и современности. Произведение называется "Пограничникам всех поколений". Идея зародилась больше года назад в Пинском погранотряде. Ее поддержали горожане, ветеранские организации и руководство погранкомитета. Помимо установки памятного знака, много внимания уделили благоустройству и озеленению сквера.