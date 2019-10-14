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На полигоне Обуз-Лесновский стартовали учения "Поиск"
15.10.2019 07:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT2 тысячи военнослужащих и свыше 250 единиц техники. На полигоне Обуз-Лесновский стартовали учения "Поиск". Это часть масштабных оперативно-стратегических маневров ОДКБ "Боевое братство - 2019". Свое мастерство продемонстрируют бойцы из Беларуси, Армении, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, а также оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Им предстоит отработать организацию и ведение разведки во время приграничного вооруженного конфликта. Упор - на подготовку, оперативный вывод подразделений в назначенные районы, организацию засад, блокировку незаконных вооруженных формирований и освобождение населенных пунктов.
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2 тысячи военнослужащих и свыше 250 единиц техники. На полигоне Обуз-Лесновский стартовали учения "Поиск". Это часть масштабных оперативно-стратегических маневров...
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