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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На полигоне Обуз-Лесновский стартовали учения "Поиск" 2 тысячи военнослужащих и свыше 250 единиц техники. На полигоне Обуз-Лесновский стартовали учения "Поиск". Это часть масштабных оперативно-стратегических маневров...

2 тысячи военнослужащих и свыше 250 единиц техники. На полигоне Обуз-Лесновский стартовали учения "Поиск". Это часть масштабных оперативно-стратегических маневров ОДКБ "Боевое братство - 2019". Свое мастерство продемонстрируют бойцы из Беларуси, Армении, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, а также оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Им предстоит отработать организацию и ведение разведки во время приграничного вооруженного конфликта. Упор - на подготовку, оперативный вывод подразделений в назначенные районы, организацию засад, блокировку незаконных вооруженных формирований и освобождение населенных пунктов.