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«Не понравится младенец - сдадите в детдом». История Арсения, на которого не ставил ни один врач
15.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Своего малыша Олеся и Иван Сорокины из Орши ждали с нетерпением: у них должен был появиться сын, а у старшей дочки — младший братик. Когда до родов оставалось всего ничего, медики заговорили о том, что мальчик будет не совсем здоровым. С каждым днем их прогнозы ухудшались. Маме даже предлагали отказаться от ребенка. Но окончательный диагноз ахондроплазия (генетическое заболевание, нарушающее рост костей и ведущее к карликовости) только сплотил Сорокиных. С лечением семье своевременно помогла благотворительная организация
«Не переживайте. Не так уж долго ваш ребенок проживет»
Первые несколько минут знакомства четырехлетний Арсений немного смущается, но стеснение снимает как рукой, как только он видит фотоаппарат. И вот мальчик уже с удовольствием нажимает на кнопки дяди-фотографа, самостоятельно делает несколько снимков мамы и довольно хохочет.
— Технику просто обожает, — улыбается мама Олеся. — Он у нас очень смышленый, быстро во все вникает. Старается разобраться, как и что работает. И это все несмотря на плохие прогнозы, которые делали врачи.
Так, один из докторов столичного РНПЦ травматологии и ортопедии во время осмотра месячного Арсения «обнадежил» семью: «Не переживайте. Не так уж долго он проживет». Вспоминая это, Олеся ненадолго замолкает. Видно, что она едва сдерживает слезы. Женщина быстро справляется с эмоциями и продолжает рассказ.
Первым тревожным «звоночком» для семьи стал обязательный генетический скрининг на 12-й неделе беременности: он показал возможные отклонения. Олесе выписали направление на проведение амниоцентеза — исследования околоплодных вод с целью выявления пороков или генетических заболеваний у будущего ребенка. Процедура эта довольно болезненная, но женщина, не колеблясь, поехала ради нее в Витебск.
— Результаты были замечательными, — вспоминает героиня. — Потом я еще не раз ездила в областную больницу на УЗИ, и все так же было хорошо. Но вдруг на 32-й неделе мне с какой-то неуверенностью сказали, что у плода отставание: неправильно развивались кости. И снова Витебск, УЗИ плюс консультация генетика, который все же заверил: «Ничего страшного — к году сын догонит сверстников».
Олеся снова успокоилась, но, чтобы перестраховаться, решила рожать в областной больнице. Там перед родами, по ее словам, начался настоящий ад. Докторам категорически не нравились результаты УЗИ, но четко и ясно о диагнозе ребенка никто говорить не хотел. Олеся слышала лишь обрывки жутких для нее комментариев вроде: «У малыша запавшая переносица».
— Неизвестность просто убивала, — признается она. — Я направилась к заведующему отделением. Просила хотя бы приблизительно объяснить, что происходит, к чему мне готовиться. В ответ только слышала: «А что вы переживаете? Не понравится младенец — в детский дом сдадите».
Голос Олеси снова начинает немного дрожать.
— Мама, я тебя сфотографировал, смотри, — обращает на себя внимание Арсений. Женщина улыбается сыну: «Ты такой у меня молодец!»
«Он у вас ходит? Как это возможно?»
— Когда сын родился, сразу было видно, что он — особенный: ручки и ножки были совсем небольшими по сравнению с головой и туловищем, — вспоминает женщина. — Но это не имело никакого значения: мы любили его так сильно, насколько это вообще возможно. Правда, первое время все равно было очень тяжело психологически. Других советов, кроме как про детдом, нам не давали.
Олеся верила: все будет хорошо, надо лишь побольше массажей и лечебной гимнастики. Арсений развивался с небольшим отставанием. Так, мальчик пошел в год и 7 месяцев, чем крайне удивил лечащего невролога:
— Я тогда внесла его в кабинет на руках, — говорит собеседница. — Доктор положила Арсения на столик, покрутила-повертела, молоточком постучала. Молча села писать заключение. Потом говорит: «Есть небольшая возможность, что будет ходить». А я ей в ответ «Так он уже». Она: «Как?» Удивилась, в общем, очень сильно, что с таким диагнозом можно ходить.
Ахондроплазия ведет к низкому росту, сужению большого затылочного отверстия. Появляются проблемы с оттоком спинномозговой жидкости, слабость мышц средней части черепа, кифоз (искривление — Прим. TUT.BY) позвоночника, но этот диагноз не означает, что пациент будет лежачим.
Настоящий боец
С реальным планом лечения Арсению помогли семьи, в которых растут малыши с таким же диагнозом. Олеся Сорокина нашла единомышленников в интернете, и родители объединились в группу в вайбере. Сегодня в паблик-чате состоит порядка 30 человек из разных городов: Минска, Узды, Гродно, Бреста и других.
В чате Олеся познакомилась с мамой мальчика, которому сейчас 10 лет. В раннем детстве ему провели три операции, которые позволили парню ощутимо вырасти. Олеся заинтересовалась этим фактом и узнала, что ахондроплазия — не приговор к росту 130 сантиметров.
— Мы, скорее, не за ростом гнались, а за правильными пропорциями, — рассказывает героиня. — Ведь из-за слишком коротких ног и рук ему были недоступны обычные действия: самому одеться, застегнуть ботинки. С ростом туловища и развитием внутренних органов неправильно распределяется нагрузка на позвоночник и суставы. Операции были шансом на нормальную жизнь.
— Первые три операции лучше сделать до пяти лет, — делится мама Арсения. — И потом еще три — до 15-ти. Что это дает? Как минимум, перспективу подрасти на 30 сантиметров, а то и больше. Стоимость первого этапа лечения в киевской клинике потянула на 36 000 долларов. Это была неподъемная сумма для нашей семьи, поэтому я решила обратиться в благотворительную организацию
События развивались стремительно. За считанные дни Олеся подготовила все документы и отправила их на рассмотрение. Заявку одобрили практически мгновенно, семья даже не успела попереживать, откажут им или нет.
За три следующих месяца при помощи UNIHELP удалось собрать все необходимые деньги, и прошлой осенью Олеся с Арсением отправились в Киев, где мальчика впервые прооперировали.
— В аппарате Илизарова на бедрах он провел шесть месяцев, — говорит Олеся. — За это время Арсений подрос на 9 сантиметров. И если раньше он не мог сам подниматься и спускаться по ступенькам, то теперь это не вопрос. Он такой герой! Пережил этот период, как настоящий боец — без слез и капризов. Такое ощущение, что он родился с пониманием: надо — значит надо. В этом месяце нас ждет операция на плечах. Возможно, с аппаратом придется быть меньше, так как наша актуальная цель — плюс шесть сантиметров к длине рук.
Параллельно с вытягиванием костей Арсению будут колоть так называемый гормон роста. Он поспособствует окостенению и укреплению регенерата. Чтобы, когда аппарат снимут, не случился перелом, и не пришлось все переделывать.
— Он уже знает: если я иду вечером около 9-ти к холодильнику, значит, жди укол. Начинает договариваться: «Давай уколем чуть-чуть». Сердце разрывается. Но я решила: мы должны пройти через это для его же блага. Иначе сама себя не прощу. Правда, порой в подсознании проскакивает ужас: это же мы намеренно ломаем моему ребенку кости! — признается героиня.
«Верю, он пойдет в обычную школу и вуз»
Арсений пока не подозревает, какие испытания ждут его в ближайшее время. Беззаботно и артистично позирует, попеременно выдавая целую бурю эмоций: от спокойных до взрывных. Олеся комментирует этот «спектакль»:
— Я читала, что среди людей с ахондроплазией немало знаменитостей в актерской среде (например, звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклэйдж. — Прим. TUT.BY). И творческие задатки у Арсения точно есть. Думаю, дальше это будет проявляться только сильнее. Но я, конечно, ничего не загадываю. Просто упорнее занимаюсь с ним физкультурой. Помимо проблем с ростом рук и ног, нам нужно укреплять мышцы лица. Сын говорит, но пока не очень внятно, так что с ним работают дефектолог и логопед.
Занятия с врачами Арсений любит. Но мультик про смешного Бубу и все, что связано с поездами, — гораздо больше. Когда мальчику купили игрушечный паровозик, он мог часами лежать на полу, наблюдая за тем, как он ездит. А если во время прогулки мимо проезжает поезд, малыш испытывает настоящий восторг.
— Мы с мужем шутим: надо Арсения как-нибудь специально отвезти на вокзал, посадить на лавочку и дать вдоволь насмотреться на локомотивы и электрички, — смеется Олеся. — А если серьезно, то мечтаем свозить его на море. Это очень полезно для детей с ортопедическими проблемами. Но пока финансово не можем потянуть длительное путешествие.
Муж Олеси постоянно в рейсах. Он работает водителем и всеми силами старается заработать побольше. Почти все специалисты, которые консультируют Сорокиных, платные. На одни анализы с развернутыми гормональными панелями ежемесячно уходят немалые суммы. Это не считая массажей, ЛОР-а для пострадавших от гипоплазии ушей и стоматолога (лекарства беспощадно портят зубы Арсения). Но все это — проблемы второго плана. В доме Сорокиных царит настоящая любовь: в мальчике души не чают все члены семьи и друзья, и он отвечает взаимностью.
— Я не жалуюсь и не отчаиваюсь, — говорит Олеся. — Думаю, что к 18-ти годам у нас все будет нормально. Будем уже думать не про здоровье сына, а о поступлении в вуз. Мой ребенок хоть в чем-то и особенный, но в целом точно такой же, как другие дети. Я не собираюсь его прятать от людей, как делают некоторые родители малышей с подобным диагнозом. И верю, что через пару лет сын пойдет в обычную школу. Если все операции пройдут успешно, то Арсений и его одноклассники в первом классе будут примерно одного роста.
Олеся продолжает:
— Нет таких слов, которыми можно описать благодарность нашей семьи UNIHELP за работу. Это бесценный труд. Они каждый день помогают белорусам объединиться, чтобы сделать мир лучше, а наших детей — счастливее. Спасибо также всем людям, которым не все равно, которые сопереживают. Моя дочка теперь тоже интересуется благотворительными сборами. Говорит: «Давай позвоним с мобильного или с домашнего, чтобы у нас сняли деньги и перечислили кому-то. Пусть немного, но хотя бы на перевязки, питание». И нам так же собирали: кто-то 50 рублей давал, а кто-то 50 копеек. Но в итоге за три месяца вышло 36 000 долларов. С миру по ниточке и делается добро.
Вы можете помочь кому-то, даже просто распространяя информацию о деятельности UNIHELP. Для этого можно:
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Арсению - четыре. Он появился на свет с генетическим заболеванием, которое ведет к карликовости. Чтобы мальчик рос, ему предстоит вытерпеть целую серию болезненных...
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