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В Беларуси отмечают День фармацевтической и микробиологической промышленности

15.10.2019 08:09 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тех, кто свою жизнь посвятил созданию лекарств от болезней для всего человечества, поздравляют сегодня с профессиональным праздником. В Беларуси отмечают День фармацевтической и микробиологической промышленности. Более половины всех препаратов в стране отечественного производства. Развитие нашей фарминдустрии снизило цены на дорогостоящие медикаменты и значительно повысило качество белорусских лекарств. Сегодня в стране работают 38 фармкомпаний. Только за прошлый год они выпустили продукции на 608 миллионов долларов, в том числе экспорт составил почти 120 миллионов долларов.
 
 
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Тех, кто свою жизнь посвятил созданию лекарств от болезней для всего человечества, поздравляют сегодня с профессиональным праздником. В Беларуси отмечают День...
 
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