|
В Беларуси отмечают День фармацевтической и микробиологической промышленности
15.10.2019 08:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТех, кто свою жизнь посвятил созданию лекарств от болезней для всего человечества, поздравляют сегодня с профессиональным праздником. В Беларуси отмечают День фармацевтической и микробиологической промышленности. Более половины всех препаратов в стране отечественного производства. Развитие нашей фарминдустрии снизило цены на дорогостоящие медикаменты и значительно повысило качество белорусских лекарств. Сегодня в стране работают 38 фармкомпаний. Только за прошлый год они выпустили продукции на 608 миллионов долларов, в том числе экспорт составил почти 120 миллионов долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тех, кто свою жизнь посвятил созданию лекарств от болезней для всего человечества, поздравляют сегодня с профессиональным праздником. В Беларуси отмечают День...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)