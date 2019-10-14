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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси отмечают День фармацевтической и микробиологической промышленности Тех, кто свою жизнь посвятил созданию лекарств от болезней для всего человечества, поздравляют сегодня с профессиональным праздником. В Беларуси отмечают День...

Тех, кто свою жизнь посвятил созданию лекарств от болезней для всего человечества, поздравляют сегодня с профессиональным праздником. В Беларуси отмечают День фармацевтической и микробиологической промышленности. Более половины всех препаратов в стране отечественного производства. Развитие нашей фарминдустрии снизило цены на дорогостоящие медикаменты и значительно повысило качество белорусских лекарств. Сегодня в стране работают 38 фармкомпаний. Только за прошлый год они выпустили продукции на 608 миллионов долларов, в том числе экспорт составил почти 120 миллионов долларов.