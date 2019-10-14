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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Молодые умы ближнего и дальнего зарубежья собрались в Национальной академии наук Около 500 студентов и школьников из Беларуси, России, Черногории, Казахстана, Польши, Грузии представили свои разработки на международной научной конференции. Это...

Около 500 студентов и школьников из Беларуси, России, Черногории, Казахстана, Польши, Грузии представили свои разработки на международной научной конференции. Это последние ноу-хау в области IT, медицины, биологии и аграрного сектора. А некоторые изобретения призваны бороться за экологию. Для молодых талантов международный форум - это еще и возможность найти будущих инвесторов для своих разработок. Научные доклады прочтут как совсем юные школьники - четвероклассники, так и опытные ученые.