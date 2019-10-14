«С проведением «Дожинок» благоустройство Борисова не заканчивается»

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В своем выступлении он также отметил, что Борисов, встречая гостей, значительно похорошел, однако не все получалось, нелегко давались объекты, и даже звучала критика. Но, несмотря ни на что, поставленные задачи выполнены. С проведением «Дожинок» благоустройство Борисова не закончится, оно продолжится и в следующем году.

«Ежегодные фестивали-ярмарки тружеников села – одна из самых ярких традиций нашего края. Мы чествуем победителей жатвы. Людей, благодаря которым земля дает нам бесценное богатство – хлеб. Он всему голова, как гласит вековая мудрость. Поэтому праздник хлеборобов у нас отмечают всем народом, – сказал председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко в выступлении на церемонии открытия областного праздника «Дожинки-2019». «В нынешнем году принимать областные Дожинки выпала честь Борисовскому району. Регион славится своей историей, развитой экономикой, культурой, трудолюбивыми и талантливыми людьми. Это придает событию еще более значимый характер.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Минской области превысил 1 миллион 700 тысяч тонн. Это существенно больше, чем в прошлом году. Тысячный намолот превзошли 665 экипажей. Есть по итогам уборочной и 6 экипажей трехтысячников. Каждая четвертая тонна зерна в республике произведена в Минской области.

Лучшими по намолоту стали Слуцкий, Минский и Несвижский районы. В лидеры по урожайности вышли Несвиж, Дзержинск и Клецк.

Высокие темпы роста обеспечены несмотря на сложные погодные условия. Намного увеличен сбор сахарной свеклы, картофеля, рапса, другой продукции. В аграрной отрасли страны Минщина сохранила лидерство по целому ряду позиций.

Минская область совместными усилиями людей разных возрастов и профессий испекла большой душистый каравай. Героями жатвы стали экипажи комбайнеров, водители, работники сушильных комплексов, агрономы, руководители хозяйств.

Отдельное спасибо хочется сказать работникам культуры, медицинским и пожарным службам, милиции, журналистам.

Теплых слов благодарности заслуживают наши женщины. Они не только трудились на хлебной ниве, но и создавали уют в кругу семьи, взяв часть домашних хлопот на себя. И сегодня особенно приятно, что жены хлеборобов пришли разделить с нами радость торжественного момента.

Успехи в аграрном секторе экономики – основа дальнейшего движения вперед. Но нынешний урожай для нас не предел. Потенциал центрального региона намного выше. И для достижения поставленных целей есть все: технологии, современное оборудование, но главное – трудолюбивые люди, рачительные хозяева. С вами нам по плечу любые задачи.

Борисовская земля гостеприимно встречает участников праздника. Город преобразился, и в этом заслуга как строителей, так и местных жителей. Да, не все получалось, нелегко давались многие объекты, нас критиковали. Но, несмотря ни на что, поставленные задачи выполнены. С проведением «Дожинок» благоустройство Борисова не заканчивается. Большая стройка продолжится и в следующем году.

Сегодня мы рады приветствовать представителей дипломатических миссий, членов зарубежных делегаций, которые прибыли на наше торжество.

Уважаемые участники и гости праздника, от всей души желаю всем дальнейших успехов в благородном труде во имя процветания Минской области и нашей родной Беларуси. Крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, тепла и уюта в ваших домах и семьях!»