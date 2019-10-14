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Интерфейс портала городского коммунального хозяйства "Мой горад" существенно обновился

15.10.2019 09:09 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оперативно, своевременно и информативно! Интерфейс портала городского коммунального хозяйства "Мой горад" существенно обновился. Отныне он называется "Мая рэспубліка". Сайт усовершенствован с учетом предложений и замечаний пользователей. А главное - он интегрирован в единую систему "Диспетчерская служба". Таким образом можно не только оформить заявку с фото проблем во дворах, на улице или дома, но и получать уведомления от ЖКХ любого города Беларуси. Например, о сроках отключения или восстановления подачи воды, тепла и других услугах. Отметим также, что учетные данные тех, кто регистрировался на сайте "Мой горад" ранее, остаются прежними.
 
 
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Оперативно, своевременно и информативно! Интерфейс портала городского коммунального хозяйства "Мой горад" существенно обновился. Отныне он называется "Мая...
 
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