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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интерфейс портала городского коммунального хозяйства "Мой горад" существенно обновился Оперативно, своевременно и информативно! Интерфейс портала городского коммунального хозяйства "Мой горад" существенно обновился. Отныне он называется "Мая...

Оперативно, своевременно и информативно! Интерфейс портала городского коммунального хозяйства "Мой горад" существенно обновился. Отныне он называется "Мая рэспубліка". Сайт усовершенствован с учетом предложений и замечаний пользователей. А главное - он интегрирован в единую систему "Диспетчерская служба". Таким образом можно не только оформить заявку с фото проблем во дворах, на улице или дома, но и получать уведомления от ЖКХ любого города Беларуси. Например, о сроках отключения или восстановления подачи воды, тепла и других услугах. Отметим также, что учетные данные тех, кто регистрировался на сайте "Мой горад" ранее, остаются прежними.