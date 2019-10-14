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Специальный репортаж "Парковки мегаполиса" в 21:50 на "Беларусь 1"

15.10.2019 09:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пробки в час пик и места для парковки - как решить эти больные вопросы для автомобилистов и не запустить болезнь до критического состояния? Съемочная группа Агентства теленовостей провела рейд по переполненным автомобилями дворам Минска и задала неудобные вопросы тем, кто за это в ответе. "Парковки мегаполиса" - смотрите специальный репортаж сегодня после "Панорамы".

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Пробки в час пик и места для парковки - как решить эти больные вопросы для автомобилистов и не запустить болезнь до критического состояния? Съемочная группа...
 
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