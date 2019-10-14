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Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан
15.10.2019 09:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАдминистрация Президента продолжает выездные приемы граждан, проверку выполнения поручений Главы государства, эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения.
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Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан, проверку выполнения поручений Главы государства, эффективность действий местных органов власти по...
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