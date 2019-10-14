Ко Дню работников фармацевтической и микробиологической промышленности

Источник материала: Газета Авангард

Такую цель ставит перед собой фармацевт-рецептар центральной аптеки №16 г. Буда-Кошелево Елизавета Суржикова.





В августе этого года она прибыла в наш район по распределению. Освоившись на первом рабочем месте, девушка старается вникнуть во все тонкости профессии, ведь к фармацевту, как и к врачу, каждый день обращаются за помощью. И действительно, если возникли проблемы со здоровьем, за препаратами мы спешим в аптеку, причем не забывая проконсультироваться с фармацевтом, на знания которого всецело полагаемся.

– Родом я из агрогородка Красное Гомельского района, – рассказывает молодой специалист. – К выбору профессии подходила серьезно. В школе мне легко давались биология и русский язык, благо, именно эти предметы и были необходимы при поступлении в Могилевский государственный медицинский колледж. Меня всегда привлекала медицина. На мой взгляд, более интересной и гуманной профессии нет, поэтому выбрала фармацию. А представители этой профессии всегда востребованы.

Как признается девушка, освоиться на первом рабочем месте ей помог дружный коллектив аптеки. Все отнеслись с теплотой и вниманием к молодому специалисту. Елизавете выделили комнату в общежитии при центральной райбольнице, а это, согласитесь, большой плюс.

Каждый рабочий день начинающий фармацевт-рецептар учится чему-то новому, постигает азы и тонкости профессии, да и старшие коллеги всегда готовы прийти на помощь.

– Знаний у меня достаточно, а вот опыта пока маловато. В нашем деле главное – не ошибиться, ведь от этого будет зависеть здоровье и самочувствие человека, – отмечает Елизавета. – Поэтому стараюсь быть предельно внимательной, лучше лишний раз проконсультироваться с опытными товарищами, чем предложить покупателю лекарственное средство, которое не даст нужного эффекта. Помимо знаний, нужно обладать и умением выслушать человека, дать ему необходимые рекомендации. Конечно, еще многому предстоит научиться, а пока от работы только масса положительных эмоций.

Девушка хочет реализоваться в профессии и получить высшее образование. Уверена, что все у нее обязательно сложится.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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