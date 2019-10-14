Большой переезд. Смотрите, как перевозят книги и как выглядит внутри новое здание гродненской библиотеки

Источник материала: Tut.by

Гродненская областная библиотека начала большой переезд. На новое место уже перевезли более 20 тысяч книг. И это только начало. Первыми переезд «пережили» фонды хранения отдела абонемента, рассказывает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Напомним, областная библиотека переезжает в бывшее здание Нацбанка по улице Карбышева. Она займет несколько этажей.

Первый и второй будут открыты для читателей — здесь разместится отдел абонемента, а пятый этаж станет местом хранения фондов.

Здесь же разместится и вся периодика. Она займет помещение, где будут специальный температурный режим.









Полноценно работать библиотека по новому адресу начнет в январе.

— Планируем организовать здесь своего рода музей творчества жителей Гродненщины. Для его создания у нас уже немало экспонатов — самодельные книги и миниатюры архитектурных памятников, куклы-герои книжных страниц. Все это конкурсные работы, которые присылали жители Принеманья, — рассказала директор Гродненской областной научной библиотеки имени Е.Ф.Карского Лидия Мальцева.









Планируют в библиотеке организовать и детский уголок, где малыши смогут провести время, пока родители заняты. Кроме того, возможно, будет создана комната отдыха для пожилых людей.

Здание на Карбышева, 17 было построено в 1931 году в стиле конструктивизма. В свое время здесь размещались поветовый банк, областная контора Госбанка и областная контора Сельхозбанка.

В главной библиотеке области сейчас свыше 604 тысяч экземпляров документов, и значительная их часть была сосредоточена в помещениях Нового замка, где библиотека работала с 1991 года.