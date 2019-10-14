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«Если б я был мэром». Витеблянин Алексей знает, как оживить «Славянский базар» и ФК «Витебск»

15.10.2019 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый участник конкурса «Если б я был мэром» — Алексей Клецко (кстати, прием писем на конкурс уже закончен). Он считает, что «Славянскому базару» не помешал бы ребрендинг. Горожанин также предлагает разместить в центре вывески с историческими названиями улиц — за счет народного краудфандинга. Есть у него идеи и для ФК «Витебск» — чтобы спортивные успехи случались чаще, чем «раз в десять лет».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Если бы я был мэром, то для начала поддержал бы те начинания, которые уже делают различные городские службы, — отмечает Алексей. — Это и светодиодное уличное освещение, и хромированные городские ограждения, и зеленые фигуры из искусственной травы, и посадка деревьев, и покраска жилых домов в веселые, яркие цвета. Это действительно крутые идеи, и я бы отметил наградами от имени города людей, кто их инициировал.

А от себя хочу предложить вот что.

Ребрендинг «Славянского базара» и вывески со старыми названиями улиц

По примеру Полоцка установил бы в городе постаменты, коротко рассказывающие о достопримечательностях на белорусском и английском языках.

Оформил бы здания в центре вывесками с историческими названиями улиц. Это подчеркнет историю тысячелетнего города. Профинансировать этот проект можно за счет народного краудфандинга.


Аншлг на улице Зыбицкой в Минске. Фото из группы «Альтернативы» в «ВКонтакте»

«Славянский базар» нуждается в серьезном ребрендинге: нужно сделать его короче, но насыщеннее и современнее. Каждый день — один главный концерт современной (!) звезды. А в течение дня в городе создается атмосфера, посвященная концерту и его хедлайнеру, — интервью и активности на радио, в соцсетях, в городских пространствах.

Пригласил бы уличных художников для росписи трансформаторских будок. Предложил бы им стать одним из культурных явлений Витебска через, например, свое коммуникационное пространство на том же «Славянском базаре». А можно организовать и отдельный фестиваль с рабочим названием «Граффити-weekend».

В горисполкоме нужно создать отдел маркетинга и брендирования. Взять туда на работу молодых маркетологов с современным мышлением, чтобы они продвигали Витебск в Беларуси и за рубежом. В этом отделе должен быть специалист, занимающийся брендированием городских музеев, галерей.

Что делать с ФК «Витебск», темными дворами и уезжающей из города молодежью

Так как горисполком является собственником ФК «Витебск», пересмотрел бы организацию многих процессов в клубе. В первую очередь это маркетинг и активность в соцсетях. В качестве ориентира поставил бы «Динамо-Брест». В спортивном плане переориентировал бы стратегию клуба на вектор: выращивать своих игроков, продавать их, зарабатывать на них. Кроме доходов, это принесло бы и спортивные успехи чаще, чем раз в 10 лет.


Фото: Игорь Матвеев

Дворы в Витебске плохо освещаются. Чтобы исправить ситуацию, достаточно заменить старые фонари новыми светодиодными и всегда включать их в темное время суток, а не так, как сейчас — освещение вроде и есть, но работает через день, если не реже.

Создал бы обувной, медицинский и биомедицинский кластеры в рамках существующего проекта «Витебская кремневая долина». В медицинском кластере активно развивал бы направление въездного туризма, поддерживал бы фирмы, занимающиеся этим бизнесом. Например, в первые 3 года они не платили бы местные налоги.

Очень много передовой витебской молодежи уезжает в столицу за качественным образованием. Сдержать или хотя бы минимизировать их отток можно путем реформы высшего образования. Для этого нужно обновить изучаемые дисциплины, внедрить онлайн-лекции, сотрудничать с биоинжиниринговыми и IT-компаниями, развивать робототехнику, стажировать студентов в компаниях «Витебской кремниевой долины».

Война пустырям и «Оператор парков»

Пора объявить войну пустырям и неудобицам — такие территории нужно вовлечь в городскую жизнь.

Яркий пример — площадка за магазином «Белмаркет», напротив телезавода «Витязь». Сейчас это бестолковое пространство, которое можно превратить в мини-парк, парковку, детскую или спортивную площадку, оборудованную площадку для выгула домашних животных и т.д.

А еще я бы создал коммунальное предприятие «Оператор парков», в управление которому передал все парки в городе с целью их единого управления, развития, организации мероприятий для отдыха.

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября.

Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победителя объявим 4 ноября.

Все конкурсные истории — по ссылке.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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«Славянский базар» нуждается в серьезном ребрендинге: нужно сделать его короче, но насыщеннее и современнее", - считает Алексей.
 
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